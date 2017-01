Fipa : Leïla Slimani s'est confiée à ses lecteurs

Lumineuse, à l’aise en public, le ventre arrondi par un futur heureux évènement qu’on devine sous son pull, Leïla Slimani a rencontré ses lecteurs pendant une heure, hier. A 15 heures, une rencontre était organisée avec l’écrivaine, prix Goncourt 2016 grâce à "Une chanson douce", dans le cadre du 30ème Festival international des programmes audiovisuels de Biarritz.

La salle des ambassadeurs du Casino municipal est pleine. Près de 200 personnes se sont déplacées pour cet échange animé par Didier Decoin, président du Fipa. L’occasion pour la jeune femme, née à Rabat (Maroc), de reparler du personnage à l’origine du succès de son roman : Louise.

Dans "Une chanson douce", Louise est engagée par un couple soucieux de trouver quelqu’un de confiance pour s’occuper de leurs deux jeunes enfants. Car la mère veut reprendre son activité d’avocate malgré les réticences de son mari. Louise conquiert aussi bien l’attention que l’affection des enfants. Mais le piège de la dépendance mutuelle la conduira petit à petit à l’impardonnable.

"Louise, c’est une femme construite avec des fêlures"

Comment Leïla Slimani décrit son personnage ? "Louise, c’est une femme construite avec des fêlures. Elle a accepté d’être petite, invisible. C’est quelqu’un qui est incapable de demander de l’aide." Cette inspiration, elle l’a trouvée dans son enfance. Leïla Slimani a longtemps été gardée par une nounou à Rabat. Pour elle, elle a un rôle ambigu. Car la nounou est omniprésente dans la vie de la maison, tout en n'étant pas un membre à part entière de la famille. Elle confie : "Enfant, j’étais très mal à l’aise, je ne savais pas où la ranger." Leïla Slimani avoue alors avoir "beaucoup pensé aux petits chagrins et humiliations de cette femme" en écrivant.

Autres personnages, très présents dans son roman : les enfants. L’auteure regrette la façon "simpliste" dont sont traités ces êtres dans la fiction. Elle trouve pourtant leur rapport à la peur "fascinant". Et n’est pas dupe de leur capacité à décerner la vérité. "Ils comprennent très bien les jeux de pouvoir. Les enfants, vous ne pouvez pas leur mentir. Ils savent quand c’est faux. Ils se détournent de vous." Un regard lucide venant de la mère d’un petit garçon de six ans.

"Le simple fait d’écrire en tant que femme, c’est subversif"

De questions à réponses, Leïla Slimani en vient à parler de la façon dont elle pense être perçue au Maroc. "Le simple fait d’écrire en tant que femme, c’est subversif. Il ne faut pas trop dire, pas trop raconter. Les femmes doivent se cantonner à un rôle de discrétion." Mais cela n’a pas été un frein pour elle, au contraire. "Autant y aller à fond. Foutu pour foutu, je me suis dit qu’il fallait dire tout ce que je pensais." Elle reconnaît avoir toujours été encouragée par sa mère. Et puisqu’elle a cette chance, "quand j’écris, je pense beaucoup à toutes ces femmes qui auraient voulu écrire, créer" mais qui ne peuvent pas le faire.

L’envie d’écrire, elle a grandi en Leïla Slimani dès l’adolescence. En lisant et en s’imprégnant de littérature. "J’ai toujours beaucoup aimé écrire des lettres." Ce qu’elle veut cultiver avec sa plume, c’est la simplicité. "Pas besoin de faire une symphonie quand on peut faire une petite sonate." Tout comme dans la cuisine, elle aime donc "chercher le goût le plus évident". L’écrivaine est connue pour un style sec et tranchant. "J’aime déranger mon lecteur, le pousser dans ses retranchements."

Un film et un troisième livre

Ses prochaines actualités ? "Une chanson douce" va être adapté au cinéma mais, à l’heure de la rencontre, elle ne peut dévoiler le nom du réalisateur. Un homme dans l’assemblée ose lui poser la question d’un troisième roman*. Sa réponse : "Il y a une idée qui commence à germer. J’y pense beaucoup. Mais j’ai le sentiment que quand on commence à parler d’un livre, on ne l’écrira pas", sourit-elle. Leïla Slimani, comme dans son écriture, a cette capacité de tenir ses lecteurs en haleine.



Et ils risquent de rester nombreux. En témoigne les gens qui se ruent vers le stand où se tient la séance de dédicaces de l'écrivaine. Le livre "Une chanson douce" déjà sous le bras.



*Son premier roman est "Le jardin de l’ogre", publié et édité par Gallimard en 2014.