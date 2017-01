Dix hectares partent en fumée à Biriatou

"A mon avis, à l’heure à laquelle il a démarré, le feu ne peut qu’être volontaire, je vais porter plainte au nom de la mairie", relève Michel Hiriart, maire de Biriatou. C’est à 22 heures hier soir que l’incendie s’est déclaré près du chemin de la Forêt sur la montagne de Biriatou, dans le secteur du sommet Xoldokogaina. Alertés, les pompiers sont aussitôt arrivés.

Deux fronts de flammes se sont développés au nord et à l’ouest contre lesquels 46 sapeurs-pompiers des centres d’Anglet, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle et Urt ont lutté cette nuit. Leur intervention a été d’autant plus difficile que le vent soufflait fort sur la montagne, avec des rafales à 80 km/heure.

Une enquête ouverte

Les habitants de quatre habitations, au nombre de 15, ont décidé d’évacuer leur domicile. "Je leur avais trouvé un hébergement pour les acueillir, à l’hôtel Bakea, poursuit le maire. Mais vers deux heures du matin, il n’y avait plus de danger, ils ont pu regagner leur domicile."

Les sapeurs-pompiers avaient maîtrisé l’incendie et, sous leur protection, les quinze personnes sont remontées chez elles.

Ce sont environ dix hectares de végétation qui ont brûlé. Propriétés communales, les lieux sont fréquentés par les pottok, moutons ou betizu.

Aucune blessure n’est à déplorer. Ni de dégâts matériels. Un responsable de RTE avait été dépêché sur place par précaution : une ligne à haute tension court à proximité.

L’origine de l’incendie reste pour l’heure inconnue. Une enquête a été ouverte par les autorités.