Iñigo Urkullu en visite à Bayonne

La semaine prochaine, le 1er février, le président de la Communauté d’agglomération Pays Basque (CAPB) Jean-René Etchegaray rencontrerait son homologue du sud Iñigo Urkullu, président de la Communauté autonome basque (Cab), d'après le quotidien El Correo.

Jean-René Etchegaray, à l’initiative de cette rencontre, en profiterait pour présenter au Lehendakari les objectifs de la nouvelle agglomération et impulser dès à présent une politique de coopération avec le sud. Une coopération qui doit permettre à la CAPB d’appuyer son développement à moyen et long terme.

Le président de la CAPB saisit ainsi la main tendue par la Communauté autonome basque qui lundi soir avait envoyé une délégation pour assister à la première réunion de l'agglo et manifester ainsi son soutien à la création de la nouvelle entité au Pays Basque Nord.

Relations transfrontalières

Une coopération soutenue entre le Pays Basque Nord et Sud permettrait au premier d’avoir un certain poids au sein de la Nouvelle-Aquitaine, qui est l’équivalent d'un Etat européen tel que le Danemark en terme de population ou l’Autriche en terme de superficie et de défendre leurs intérêts économiques communs.

Uxue Barkos, présidente de la Navarre serait aussi disposée à s’entretenir avec Jean-René Etchegaray si ce dernier le lui demandait, a informé El Correo.

A peine créée, la CAPB prend le chemin du confortement des liens avec ses deux voisins du sud.