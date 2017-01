Il aura fallu plus de deux siècles pour que le Pays Basque Nord soit enfin reconnu

L'histoire de la revendication institutionnelle du Pays Basque Nord a été marquée par un désaccord profond et une fin de non recevoir de l'Etat. A ce titre, la création le premier janvier 2017 de la communauté d'agglomération unique marque un tournant. Plus de deux cents ans se sont écoulés depuis l'abolition des institutions provinciales du Labourd, de la Basse-Navarre et de la Soule, en pleine tourmente révolutionnaire. La demande des représentants basques pour réunir les trois provinces historiques dans un seul département fut alors désavouée par l'Assemblée nationale. Et malgré la protestation des députés basques, dont les frères Garat, la création du département des Basses-Pyrénées fut décrétée le 12 janvier 1790. Depuis, plusieurs initiatives ont vu le jour pour revendiquer la reconnaissance institutionnelles du Pays Basque Nord.



1836

La Chambre de commerce de Bayonne adresse un mémoire au Roi pour obtenir la création d'un nouveau département sous le nom d'Adour et propose d'établir Bayonne en tant que chef-lieu.

Septembre 1945

Le député basque Jean Etcheverry-Ainchart présente à la première Assemblée constituante d'après guerre le "Statut d'autonomie du Pays Basque dans la République française".

1963

Le mouvement Enbata propose la formation d'un département basque, première étape vers une région autonome.

1975

Voit le jour l'Association pour la création d’un nouveau département, sous l'auspice de dirigeants de la Chambre de commerce et industrie de Bayonne et de certains élus.

1980

Création de l'Association des élus pour un département Pays Basque.

1981

Le candidat François Mitterrand à la présidence de la République propose la création d'un département Pays Basque. Arrivée au pouvoir, la promesse sera d'abord ajournée puis abandonnée.

1993

La démarche collective Eraikitzen relayant la réflexion lancée par l’organisation Iparretarrak propose un statut d'autonomie pour le Pays Basque Nord.

9 octobre 1999

Près de 12 000 personnes défilent dans les rues de Bayonne pour réclamer un département Pays Basque.

14 décembre 2002

Est créée la plateforme Batera, qui revendique la création d’un département Pays Basque, d’une chambre d’agriculture, d’une université de plein exercice et la co-officialisation de la langue basque.

2010

Batera décide de porter la revendication d'une "Collectivité territoriale Pays Basque".

2012

Le Conseil de développement et le Conseil des élus, soutenus par une majorité d'élus et d'acteurs sociaux du Pays Basque Nord, proposent un projet de "collectivité territoriale à statut particulier". La proposition est rejetée par les représentants de l'Etat.

Juin 2014

Le Préfet présente aux élus et à la société civile trois alternatives possible à la "collectivité territoriale à statut particulier" : le maintien du Pays Basque dans sa forme associative ; la création d’une structure fédérative réunissant les dix EPCI ; ou la création d'un EPCI unique. C'est cette dernière qui est retenue par les élus et les acteurs de la société du Pays Basque Nord.