Didier Borotra se pourvoira en cassation

La cour d’appel de Pau a rendu sa décision en début d’après-midi et condamné Didier Borotra, l’ancien maire de Biarritz, à 30 000 euros d’amende pour avoir fait annuler près de 5 000 PV entre avril 2009 et mai 2013 pendant son mandat. Didier Boratra se pourvoira en cassation a annoncé son avocat, Maître Olivier Schnerb.

La cour d'appel a entendu partiellement les réquisitions du procureur de la République qui, lors de l’audience le 22 novembre dernier, avait demandé six mois de prison avec sursis et la confirmation de l’amende requise en première instance, au tribunal correctionnel de Bayonne.

Si la cour d'appel de Pau est allée plus loin en matière de condamnation sonnante et trébuchante, elle n’a pas suivi le procureur sur sa demande de six mois de prison avec sursis.

C’est le 17 décembre 2015 que l’ancien élu avait comparu devant le tribunal à Bayonne pour trois chefs d’inculpation : "soustraction, détournement ou destruction de biens d’un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés" ; et "immixtion dans une fonction publique".

Le procureur de la République de Bayonne avait alors demandé une peine d’un an de prison avec sursis, 20 000 euros d’amende, et la privation des droits civiques. Le tribunal n'avait retenu que le troisième chef d'accusation. Il avait été condamné à 20 000 euros d’amende dont 5 000 euros avec sursis.

Le parquet et Didier Borotra avaient décidé de faire appel. En cassation, la question sera de savoir si un maire se retrouve privé de la faculté de classer sans suite des contraventions selon son avocat maître Olivier Schnerb.