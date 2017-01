Tout roule pour Tarnos

Le maire de Tarnos, Jean-Marc Lespade, ne cache pas son soulagement : sa ville continuera bel et bien à être desservie par les transports en commun urbains en provenance du BAB.

De fait, lundi soir, la communauté d’agglomération Pays Basque, qui a la compétence "organisation de la mobilité", prenait ses premières décisions. Dont celle d’adhérer au Stacba, le Syndicat des transports de l’agglomération côte basque-Adour.

Cette adhésion met ainsi fin aux craintes de la commune landaise, adhérente du syndicat. Car jusqu’alors, plusieurs scenarii se dessinaient sur l’organisation des transports urbains avec la disparition de l'Acba et la création du nouvel EPCI. Et certains d'entre eux paraissaient mettre à mal la pérennisation de ce service sur la commune landaise. Le Stacba allait-il disparaître ? La nouvelle agglo allait-elle créer un nouveau syndicat ? Quid alors de l’adhésion de Tarnos ?

Le Stacba maintenu

Une autre piste était la signature d’une convention entre Tarnos et la nouvelle communauté. Tarnos lui aurait alors confié l'organisation des transports sur son territoire. Mais la commune y voyait un danger tant pour le maintien du service que la création du bus à haut niveau de service.

"Tarnos ne pouvant légalement collecter le versement transport sur les entreprises de son territoire qu'à hauteur de 0,55 % maximum de la masse salariale, au lieu des 2 % actuellement prélevés par le Stacba", rappelle le maire de Tarnos qui, par ailleurs, félicite Jean-René Etchegaray de son élection.

La municipalité et les habitants de Tarnos, qui empruntent les lignes de bus chaque jour, n’avaient pas manqué de manifester leurs inquiétudes. L’association Tous – Touche pas à mon bus – était montée au créneau et avait réuni plus de 4 000 pétitionnaires.

Autant d’actions qui, pour le maire landais, auront pesé dans la balance et "permis à ce que l'option de la convention soit écartée et à ce que la Communauté d'agglomération Pays Basque adhère au Stacba".

Continuité du service

L'agglo Pays Basque n'a pas déshabillé Pierre pour habiller Paul. En fait, le schéma départemental de coopération intercommunale, approuvée par la préfecture le 11 mars 2016, avait prévu le maintien du syndicat de transport lors de l'exercice de rationalisation de la carte intercommunale.

En adhérant au syndicat des transports, l'agglo Pays Basque a "voulu assurer la continuité du service rendu au public et stabiliser le plus rapidement possible le fonctionnement de cette structure", précise la délibération adoptée par les conseillers communautaires, lundi soir.

Ce n'est qu'ensuite que les modalités d'exercice de la compétence et de la gouvernance devront être précisées.

Le choix fait par l’agglomération Pays basque "est celui de la poursuite des liens étroits de coopération dans des domaines, au-delà du transport, aussi divers que la gestion de l'eau, le port, la zone industrialo-portuaire, la protection du littoral... qui lient Tarnos et le Seignanx au bassin de vie Bayonne", se réjouit Jean-Marc Lestade.