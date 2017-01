Mobilisation devant l'association LABO-APSP jeudi

Ce jeudi 26 janvier, entre 12 h et 14 h, le syndicat LAB et les représentants du personnel de l'association LABO-APSP appellent à une mobilisation devant le siège de l’association, 98, avenue de l'Adour, à Anglet.

LAB dénonce une situation intenable des salariés au sein de cette association qui œuvre dans différents domaines sociaux (handicap, insertion professionnelle et sociale, formation et la prévention auprès de public en difficultés…).

Suite à la baisse des financements publics, un plan de sauvegarde de l'emploi a été lancé juste avant les fêtes de fin d'année. Un plan qui prévoit 14 licenciements, 10 modifications de contrats et une restructurationl.

Mais "toutes ces modifications vont précariser et surcharger encore plus les salariés qui seront encore présents dans cette association, explique LAB. Ceux qui sont licenciés partent dans des conditions de retour à l'emploi indigne d'une fédération nationale Léo Lagrange spécialisée dans l'insertion et la formation!"

En fait, si l’association LABO-APSP perçoit des financements publics et privés depuis 2015, « elle subit des coupes franches de financements de la part du Conseil Départemental 64 qui se désengage de divers dispositifs d'aide aux personnes les plus en difficultés. Les Lieux Ressources Accompagnements qui accompagnaient les bénéficiaires du RSA sont purement et simplement supprimés. »

Début 2016, le Département avait d’ailleurs annoncé une baisse de 40% de budget pour le service de Prévention Spécialisée qui assure cette mission par une délégation de cette compétence à l'association.