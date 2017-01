Les truites et saumons sous haute surveillance

C’est un ouf de soulagement que pousse l’AAPPMA de la Nive : les autorités ont enfin entendu son cri d’alerte suite à la mort suspecte de plus d’une centaine de grands saumons d’Atlantique et de truites fario depuis début décembre. Un phénomène inquiétant que l’association avait constaté entre Ascarat et St-Michel.

"Une réunion a fini par être organisée à Pau", se félicite Didier Minvielle-Debat, président de l’association. Il y avait pas mal de monde autour de la table : DTTM, GDSA, un groupement de pisciculteurs, le syndicat mixte de la Nive, Migradour, DDCSPP, direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations...

Les acteurs publics et associatifs sont tombés d’accord sur un protocole de surveillance pour élucider l’affaire. L’AAPPMA, qui veille sur les lieux, sera désormais lanceur d’alertes si ses membres et agents devaient constater de nouveau le phénomène. Elle en avertirait les autorités publiques, police de l’eau et DDTM, qui saisiraient alors Migradour. A charge pour ce dernier de réaliser les prélèvements adéquats et les analyses.

Une centaine de cadavres

"La préfecture veut rassurer tout le monde, poursuit Didier Minvielle-Debat. Car observer des poissons morts dans la Nive avait interpellé beaucoup de personnes : la mairie de St-Jean Pied de Port, la gendarmerie, des élus, et des passants... Tous nous avaient contactés. C’est vrai que nous n’avons pas à faire face à une affaire ultra dangereuse. Pour autant, ces morts sont inexpliquées."

En fait, depuis décembre dernier, l’AAPPMA avait observé des grands saumons de l’Atlantique et surtout des truites fario dont les cadavres - une centaine - gisaient au fond des eaux de la Nive. Sur une aire géographique bien circonscrite entre Ascarat et St-Michel. Interloquée, l’association avait alerté les pouvoirs publics qui, jusqu’à la semaine dernière, avaient plutôt fait la sourde oreille.

Mort naturelle avait-on suggéré à l’association : après leur reproduction, les saumons et les truites, épuisés, peuvent mourir. "Mais début décembre, la reproduction n’a pas réellement commencé, pointe du doigt Didier Minvielle-Debat. Les cadavres que nous avions ramassés avec une autorisation pour prélever écailles et têtes, n’en présentaient pas de signes."

Les femelles avaient encore leurs oeufs et les mâles leur sperme. Et de rappeler que quelques poissons moribonds avaient déjà pu être observés au printemps dernier.

Patrimoine de la Nive

Aujourd’hui, les cadavres des poissons ont disparu, entraînés par les crues qui ont sévi à la mi-janvier sur le secteur. Il faudra attendre la résurgence du phénomène pour que le protocole puisse être activé.

"Il est important que nous sachions ce qui se passe. Le grand saumon de l’Atlantique est une espèce en voie de disparition. La Nive qu’il remonte pour frayer est un de ses derniers bastions." Saumons et truites dont la pêche est sous haute surveillance appartiennent au patrimoine de la Nive.