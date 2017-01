Conférence sur le bien-être en entreprise

Ce jeudi 26 janvier à 18h30, le pôle formation de la CCI de Bayonne Pays Basque organise une conférence participative de sensibilisation sur le bien-être ensemble en entreprise.

La conférence-débat sera animée par Isabelle Clavier, coach, formatrice. Les participants pourront découvrir les clés de la joie au travail, de l’optimisme, de la motivation collective ainsi que les outils et méthodes de facilitation et les pistes pour entretenir durablement des relations harmonieuses et coopératives en entreprise.

Conférence gratuite sur inscription au pôle formation (tél. 05 59 46 58 03 ou par mail : cciformations@bayonne.cci.fr).