Le Fipa entre en scène aujourd'hui

C’est ce soir, mardi, que le Fipa plante son décor à Biarritz. Le festival qui souffle cette année ses trente bougies projettera en ouverture un film qui dessine les programmes audiovisuels du futur.

"Tantale" est une œuvre de Gilles Porte. Il plonge dans l’actualité puisque ses protagonistes, dont le président de la République, vont devoir choisir quelle ville organisera les prochains Jeux Olympiques. Dans les arcanes de l’hôtel où tout se passe, ce ne sont que tractations et conciliabules. Quelle en sera la fin ? Les spectateurs munis de leurs smartphones pourront la choisir !

Au cours de ces cinq prochains jours, plus d’une centaine d’œuvres seront présentées aux professionnels et grand public. Films, documentaires, courts-métrages, séries télé... entrent dès aujourd’hui en compétition. Le Fipa donnera pour l’occasion un coup de projecteur sur la création canadienne et les nouvelles tendances au sein du Smart Fipa.