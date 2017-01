Ce lundi 23 janvier le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray (UDI), est devenu président de la Communauté d’agglomération du Pays Basque. Il a obtenu 157 bulletins sur les 214 voix exprimées.

Bernard Lougarot et Jean-Jacques Doyhenart, les deux autres candidats à la présidence, ont recueilli respectivement 51 et 5 voix.

L’élection s’est déroulée dans un amphithéâtre comble, en présence de 225 conseillers communautaires, et un public venu en nombre. A l’issue du vote, le doyen de l’assemblée et maire de Saint-Palais, Jean-Jacques Loustaudaudine a laissé le siège à son collègue de Bayonne.

"Au Pays Basque, le principe de réalité renoue avec l’histoire. Ici, une meilleure organisation du territoire répond aussi à une revendication ancestrale", a déclaré Jean-René Etchegaray à la tribune. Il est revenu sur les étapes qui ont marqué la demande de reconnaissance institutionnelle depuis les frères Garat, au lendemain de la Révolution française.

Légitimité

La Communauté d’agglomération du Pays Basque, cependant, bénéficie d’une autre légitimité, celle des 70%, les conseillers municipaux représentant les 2/3 des communes, ayant voté en sa faveur au printemps 2016.

Créée officiellement le 1er janvier 2017, et mise en place ce lundi soir, la CAPB est à présent la deuxième agglomération de la Nouvelle Aquitaine. Son nouveau président a rappelé les compétences obligatoires qu’elle aura et a annoncé les nouvelles attributions qu’elle demandera, comme les ont définies les travaux du copil : celle de la politique linguistique qui couvrira les langues basque et gascone, celles qui touchent la montagne et l’agriculture, puis, les relations transfrontalières. Une façon de marquer les priorités.

En attendant, chose est établie, la transition énergétique et écologique sera le dénominateur commun des politiques publiques de la communauté d’agglo. Un acte fort pour cette nouvelle institution du XXIe siècle.