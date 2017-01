Conférence sur l'arbre têtard ce mardi

La conférence sera animée par Dominique Mansion, le spécialiste français de l'arbre têtard. Mais c'est quoi l'arbre têtard ? "Une façon d'entretenir et d'exploiter les arbres. Au lieu de couper l'arbre au pied, on coupe toutes les branches", explique Johanna Hoqui, animatrice agroforesterie à EHLG. L'objectif étant de produire du bois sans couper le tronc. Et de l'utiliser de mille façons différentes.

Les arbres ont longtemps été exploités de cette manière au Pays Basque. Mais la pratique a malheureusement été laissée à l'abandon. Dominique Mansion expliquera lors de sa conférence, ouverte au grand public, l'historique de l'arbre têtard et en quoi sa réintroduction dans le milieu agricole pourrait permettre aux paysans de faire rimer biomasse et biodiversité.

Entrée libre