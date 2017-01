Jean-Jacques Doyhenart : un candidat communiste

Le Parti communiste français (PCF) présentera un candidat à la présidence de la Communauté d’agglomération du Pays Basque. L’angloy Jean-Jacques Doyhenart portera la voix de ce parti clairement opposé à la fusion des dix intercommunalités basques.

"Nous estimons que les raisons qui ont prévalu et qui ont abouti à la création de cette collectivité répondent plutôt à des considérations électoralistes et obéissent à des préconisations de l’Union européenne dans le but d’organiser les territoires au profit des grandes banques et des grands groupes industriels", argumente le PCF dans un communiqué.

L’éloignement des citoyens des décisions, l’affaiblissement des élus de proximité, la suppression de la clause de compétence générale aux départements du fait de la loi NOTRe, l’évolution institutionnelle n’est pas du goût des communistes. D’autant que la baisse des dotations d’Etat aux collectivités contraindrait les élus "à gérer la pénurie, dont les conséquences toucheront le plus vivement les territoires éloignés du centre, la campagne et les communes les plus pauvres".

Dès lors, les élus communistes auront comme rôle de défendre les populations les plus pauvres, les plus fragiles et les services publiques. C’est ainsi qu’ils justifient la candidature de leur camarade angloy.