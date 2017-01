EH Bai jette son dévolu sur Jean-René Etchegaray

Après avoir travaillé avec lui pendant deux ans, autour de la même table, à construire et à défendre le projet d’EPCI unique, EH Bai a décidé de soutenir Jean-René Etchegaray. Il appelle à voter en faveur du maire de Bayonne et président du Copil pour la présidence de la Communauté d’agglomération du Pays Basque (CAPB), le lundi 23 janvier.

Les militants du mouvement abertzale de gauche ont décidé de ne pas présenter de candidat et considèrent que la candidature du maire de Bayonne est légitime. Ils restent tout de même vigilants : "Il nous reviendra aussi, de veiller collectivement à ce que la prise en compte des intérêts particuliers des différents territoires ne se fasse pas au détriment de la mise en oeuvre de politiques publiques équitables, faisant sens à l’échelle du Pays Basque". Et assurent qu’ils défendront leurs idées au sein de l’institution, sans exclure le débat.

Conscients de la complexité de l'entreprise du fait de sa taille, de sa diversité territoriale et du savoir-faire que devra maintenant nécessiter la mise en place et la consolidation de la CAPB, les abertzale optent pour une "gouvernance partagée" qui regrouperait l’ensemble des sensibilités politiques. Ils espèrent ainsi que des élus proches d’EH Bai, soit un peu plus de 30 élus, trouvent leur "juste place" au sein de l'institution.

EH Bai reconnaît que la communauté d’agglomération est loin de la collectivité territoriale à statut particulier que la majorité des élus demandaient en 2012. Les compétences, le fonctionnement, la simplicité et la visibilité de cette institution sur mesure pour le Pays Basque ne sont pas comparables avec ce que propose l’EPCI unique, mais EH Bai a soutenu la démarche qui a conduit à sa création. "Nous nous félicitons, à la veille de cette séance d’installation, de voir le territoire du Pays Basque Nord doté d’une structure institutionnelle qui lui soit propre et de le voir enfin exister juridiquement et politiquement", se réjouit le mouvement abertzale.