Herri Urrats lève la main

C’est une empreinte de main que le logo d’Herri Urrats affiche cette année. Une main multicolore conçue par l’artiste Bruno Aguerre, biarrot de naissance, hendaiar d’adoption. Une main, le symbole de ce qui n’est pas permis, l’image de la pluralité et de la solidarité. Pour renverser la situation difficile de l’euskara, "tous les coups de mains nous seront nécessaires", explique Herri Urrats.

Lorsque Paxkal Indo a proposé à l’artiste la création du logo de 2017, en lien avec un projet de peinture murale/performance pour le futur lycée Bernat Etxepare, une base de création s’est imposée à lui. Celle d’une autre performance, réalisée avec ZAti3m pour l'ikastola d'Orereta lors des dernières fêtes locales.

La main levée

Une trentaine d'enfants et quelques parents des ikastola du bassin de la Bidasoa étaient intervenus sur la toile pour y laisser une empreinte de main. "J'ai donc pris un détail d'une des affiches réalisées ce jour là et l'ai retravaillé avec un logiciel de retouche d'image...", explique Bruno Aguerre.

Une main levée pour lancer un appel : "(H)aizu !". Un logo qui colle au slogan de cette année pour la fête des ikastola, au nombre de 34. Herri Urrats qui se déploiera le 14 mai prochain autour du lac de Saint-Pée-sur-Nivelle joue en effet sur les mots. Deux mots, "haizu" et "aizu".

Le premier s’appuie sur une signification plurielle. Avec le h ("haizu", permis en français), c’est permettre non seulement le passage du bac en langue basque, mais aussi l’officialisation de cette dernière.

Sans h ("aizu", hé en français), et Herri Urrats d’interpeller les élus et les habitants du Pays Basque. Les premiers, afin qu’ils se mobilisent et profitent de la Communauté d'agglomération Pays Basque pour agir en faveur de l’euskara. Herri Urrats appelle la nouvelle agglo pour qu’elle prenne en main la question des constructions des ikastola.

Un slogan à double sens

Enfin, "nous voulons lancer un appel à tous les habitants du Pays Basque, qu’ils nous aident que vous nous aidiez, que tu nous aides à réaliser nos projets : 'aizu!'" explique Herri Urrats.

A l’instar que l’édition 2016, la fête des ikastola consacrera les fonds récoltés cette année au lycée Bernat etxepare dont les travaux sont en bonne voie.

La fête commence même avant l’heure : dès le samedi 28 janvier à 18 heures, elle réunira les huit finalistes du championnat de bertsulari du Pays Basque sur la scène du théâtre de Bayonne : Sustrai Colina, Amets Arzalluz, Maialen Lujanbio, Unai Iturriaga, Aitor Mendiluze, Beñat Gaztelumendi, Aitor Sarriegi et Igor Elortza.