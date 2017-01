Une chaîne humaine contre le Ceta samedi

Une journée de protestation est organisée ce samedi 21 janvier, partout en Europe, pour manifester contre la mise en place du traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada : le Ceta. Il sera présenté au Parlement européen, à Strasbourg, entre le 14 et le 16 février.



Au niveau local, c'est le collectif Stop Tafta Pays-Basque qui appelle au rassemblement. Il donne rendez-vous aux opposants du projet sur le pont d'Hendaye/Irun, à 16h30, pour une chaîne humaine. Elle sera suivie d'un "Parlement des peuples", qui se tiendra devant la Ficoba d'Irun.



Pour le collectif, le Ceta est un projet "climaticide, dangereux pour notre agriculture et les PME, et il prévoit des dispositions contraires à la démocratie".