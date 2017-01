Les éleveurs de canard indemnisés d'ici fin mars

Le sénateur des Pyrénées-Atlantiques, Georges Labazée, et le sénateur du Gers, Franck Montaugé, avaient demandé le déblocage d'une aide financière d'urgence par le gouvernement pour les éleveurs de canards du Sud-Ouest, il y a quelques jours.



Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a annoncé hier les aides financières du gouvernement pour soutenir la filière. "Tous les efforts seront déployés pour mettre en place les premiers versements d'ici le début du mois de mars et soulager la trésorerie des exploitations." Comment ? Avec l'aide des collectivités territoriales et, peut être, le report de cotisations MSA.

Influenza aviaire : mesures d'appui à la filière. Tous les efforts seront faits pr que les 1ers versements soient effectifs d'ici début mars pic.twitter.com/THB0zi9Ttb — Stéphane Le Foll (@SLeFoll) January 19, 2017



Il n'est par contre pas fait référence à un quelconque versement du solde des indemnités de la crise de décembre 2015. Comme demandé par le sénateur Franck Montaugé lors des questions du gouvernement, le 12 janvier dernier. 30 % des indemintés n'ont pas été versées en 2016. Ces indemnisations avaient été fixées sur le manque à gagner des exploitants.



De nouveaux foyers détectés



Pour l'instant, la propagation continue. Quatre nouveaux foyers ont été détectés dans les communes de Puyol-Cazalet, Miramont-Sensacq, Arboucave et Pimbo, situées dans les Landes, a annoncé la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.



Dans un communiqué, la préfecture rappelle les mesures mises en place dans les communes du département placées en "zone de protection" ou en "zone de surveillance". Comme l'interdiction de mouvements de volailles, le confinement des volailles de basses-cours, l'interdiction du transport d'oiseaux vivants our encore l'interdiction de rassemblements de volailles.



Le ministère de l'Agriculture rappelle que le virus H5N8 se caractérise par une "grande contagiosité et une forte sensibilité des palmipèdes du Sud-Ouest". Résultat, 1,8 millions d'animaux ont été abattus à titre préventif jusqu'ici et 154 élevages ont été atteints.

Cependant, dans les zones stabilisées, c'est à dire où la propagation du virus a été maîtrisée, les mesures devraient être levées dans les prochains jours.