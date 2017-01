Transfert possible pour les deux détenus basques de Villepinte

La direction de la prison de Villepinte avait ordonné aux deux détenus basques Igor Uriarte et Arkaitz Agirregabiria de partager la même cellule en novembre dernier. Ils avaient refusé de le faire et s'étaient par la suite rendus au mitard, de leur plein gré, exigeant de meilleurs conditions de détention. Depuis, le 18 novembre 2016, ils n'en ont pas été délogés. Un grand mouvement de solidarité leur est parvenu du Pays Basque. Pour preuve, la collecte de lettres adressées au ministre de la Justice. Leur avocate Clara Rouget évoque maintenant un possible changement de prison.

Elle estime que la situation subie par les deux détenus est inacceptable. En effet, il y a un nombre limité de jours à passer au mitard. Un fait qui est conditionné par la gravité du délit imputable à un détenu.

Par ailleurs, l'avocate déplore la rudesse de leurs conditions de vie. Elle rappelle que les deux détenus ont eu des problèmes de chauffage dans leurs cellules et que la nourriture donnée est souvent froide. "Au mitard, ils ont le minimum du minimum", s'indigne-t-elle. Elle ajoute que les deux hommes ne peuvent appeler leurs familles qu'une seule fois dans la semaine.

Vers quel centre ?

La direction de la prison de Villepinte n'ayant pas montré de réel souhait d’apaisement vis-à-vis des deux détenus, le changement de prison s'impose comme la seule résolution possible, selon Me Rouget.

Les démarches en ce sens sont déjà engagées et elle pense que le changement de prison devrait être mené à terme. Pour l'instant, Igor Uriarte et Arkaitz Agirregabiria ne savent pas vers quel centre pénitentiaire ils seront transférés. Mais il leur a été assuré qu'aucun d'eux ne serait isolé. Ils pourraient donc se retrouver avec d'autres détenus basques.