Euskokart : la carte de l'humour pour la carte de paiement

Qui de mieux que George Clonney pour appeler à participer au financement de l'euskokart ? Dans un spot vidéo, l'association Euskal Moneta utilise le visage de l'acteur américain - qui est doublé - pour expliquer les aspects positifs de sa nouvelle carte de paiement numérique.

Il manque encore 30 000 € pour son lancement. Les fonds seront utilisés pour financer une partie du matériel nécessaire, à savoir les cartes et les terminaux de paiement. Ce lancement est prévu le 19 mars 2017. Aussi, l'association se donne jusqu'au 18 mars pour récolter la somme.

Autre vidéo rigolote, celle d'un banquier peu scrupuleux qui raconte son dernier cauchemar à son psy. Une petite dame veut placer 40 "patates". Sauf que ces "patates" s'avèrent être des eusko. La chute ? Le psy (rôle dont s'est emparé le militant Jon Palais) demande à son patient de le régler... en eusko !



L'eusko en chiffres



Depuis deux ans, Euskal Moneta travaille à la mise en place d'un système de cartes de paiement numérique pour la monnaie eusko. Première monnaie locale complémentaire de France, troisième au niveau européen, elle est utilisée par plus de 3 000 particuliers et 660 entreprises, commerces et associations.

Résultat, ce sont 548 000 eusko qui circulent en ce moment. Et ils peuvent être échangés contre des euros dans 31 bureaux de change.