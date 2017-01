Energie : l'union fait le prix

La ville d'Hendaye lance une campagne en vue d'encourager les Hendayais à constituer un groupement d'achat d'énergies. Le but : faire baisser leurs factures de gaz naturel et/ou d'électricité.

"Avec d'autres communes, Hendaye est elle-même engagée dans un tel dispositif, remarque Richard Irazusta, adjoint à la solidarité, logement, petite enfance, famille. Pourquoi ses habitants ne pourraient-ils faire de même, à travers un système similaire ?"

Pour que ses administrés franchissent le pas, la commune a déjà préparé le terrain. Si Drancy ou Aulnay-sous-Bois ont déjà développé le système, Hendaye ouvre une page vierge en Aquitaine.

Economies sur facture

Afin d'accompagner l'initiative, la commune s'est rapprochée de GSTEE, Grand-Sud Terre d'économie d'énergie. Cette société territoriale de services basée à Anglet n'en est pas à son coup d'essai et a déjà piloté des projets d'envergure.

"Nous avons fait quelques simulations, note l'élu. Pour un couple de retraités dans un petit appartement, l'économie sur la facture d'électricité est d'environ 50 euros par an. 150 euros pour une famille avec deux enfants. Ces chiffres sont donnés à titre indicatif car tout dépendra des tarifs du moment !"

Côté pratique, GSTEE met en place une plate-forme sur Internet sur laquelle les Hendayais intéressés peuvent s'inscrire. Ils y donneront des informations sur leur consommation énergétique. Des informations qui bien sûr resteront confidentielles. Un numéro de téléphone (07 80 34 12 17) est à la disposition de ceux qui n'ont pas accès à Internet.

Tarifs au printemps

C'est au 28 février prochain que les inscriptions seront closes. Les données collectées et analysées, GSTEE lancera alors une consultation auprès des fournisseurs d'énergie, gaz et électricité, afin d'obtenir des tarifs groupés plus compétitifs.

Courant mars, les nouveaux tarifs seront proposés aux Hendayais qui s'étaient inscrits sur la plate-forme. Ces derniers disposeront d'un délai de trois semaines pour adhérer ou non à la démarche.

"La mairie ne tirera aucun profit de cette initiative", sourit l'élu qui veut rassurer : "Nous avons établi un cahier des charges : des tarifs sociaux seront proposés." Si la municipalité souhaite faire bénéficier ses administrés des opportunités qu'offre un marché libre de l'énergie et leur expliquer ses enjeux, pas question pour autant de les exposer à ses dérives.

La ville organisera deux réunions publiques d'informations pour expliquer le projet et répondre aux questions. Le 26 janvier prochain, à 18h30, au club house Ondarraitz, rue Eissacilio et le 31 janvier, à 18 h 30, au centre social Denentzat, rue Richelieu.