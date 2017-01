Dernière ligne droite pour la refondation de Sortu

Le congrès de Sortu se déroulera samedi 21 janvier, à Bilbo. Il entérinera ainsi le processus de refondation dans lequel le parti s'est engagé. La refondation de Sortu doit lui permettre de répondre aux défis du XXIe siècle et à la nouvelle culture militante.



Au cours de ce processus, il a été décidé de clarifier les fonctions du parti, entre autres par rapport à EH Bai et EH Bildu, d’introduire dans son organisation un système confédéral plus souple et enfin de créer une gouvernance qui s'appuiera sur trois piliers : le Kontseilu Nazional (conseil national), une direction en Pays Basque Nord et une autre en Navarre.

Pour participer au congrès, depuis le 9 janvier dernier et ce, jusqu'au 20 janvier, les personnes peuvent s'inscrire sur le site internet www.partehartu.sortu.eus. Cette démarche réalisée, elles ont la possibilité, d’une part, de voter les amendements à la motion Zohardia et, d'autre part, élire sur liste ouverte les membres du conseil national.

L’utilisation des outils informatiques est d’ailleurs une nouveauté développée pour la circonstance. Des outils développés en parallèle à l’organisation de réunions locales. Jusqu’à présent, Sortu compte quelque 7 000 personnes accréditées sur sa plate-forme et 125 au Pays Basque Nord inscrites.

Au Pays Basque Nord

Parallèlement, Sortu s'organise au Pays Basque Nord. C'est ainsi que depuis mardi, le 16 janvier, les personnes peuvent voter les documents relatifs à la ligne politique, au fonctionnement à la fonction et à la structuration de Sortu sur le territoire.

De la même façon, elles peuvent élire les futurs membres du conseil du Pays Basque Nord. Des membres dont les noms ont été proposés par les militants entre le 17 décembre et le 7 janvier dernier. Cette direction sera composée de 15 à 20 membres représentant différents territoires et secteurs socioéconomiques.

Pour voter, trois possibilités : par courrier (Sorturen Lagunak, 38 Cordeliers Korrika, 64100 Bayonne), par mail (sortu.kongresua@gmail.com) et au cours de l'assemblée générale qui se tiendra le 4 février prochain.