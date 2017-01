Législatives : Europe Ecologie Les Verts a ses candidats

Les noms des candidats aux élections léglislatives de juin 2017 continuent de tomber pour le Pays Basque. Après Les Républicains, c’est au tour d’Europe Ecologie Les Verts (EELV) de dévoiler les siens pour les trois circonscriptions des Pyrénées-Atlantiques.

Véronique Zenoni a été choisie pour la IVème circonscription. Encore inconnue au bataillon des Verts, la vétérinaire osthéopathe n’est pas encartée au parti. Elle a pour suppléante la conseillère régionale EELV Alice Leiciaguaçahar.

Pour la Vème circonscription, c’est le jeune conseiller municipal EELV de Lahonce, Thibault Pathias, qui fait office de candidat. Marie-Ange Thébaud, adjointe au maire de Boucau, chargée du social, est sa suppléante.

Enfin, la VIème circonscription est convoitée par la secrétaire départementale d’Europe Ecologie Les Verts Pays Basque, Sophie Bussière, avocate au barreau de Bayonne. Son suppléant est un étudiant en sociologie, David Desmartis.

Une campagne semée d'embûches

La campagne d’EELV pour les législatives et l’élection présidentielle ne s’annonce pas aisée. Avec une inquiétude immédiate, le recueil des 500 signatures d’élus pour valider la candidature de Yannick Jadot, qui peine à collecter ses indispensables parrainages.

"On est en difficulté à chaque élection présidentielle", rappelle Sophie Bussière, qui veut rester confiante jusqu’à la date limite du dépôt des signatures, fixée fin mars. "On ne doute pas que nous y arriverons. L’écologie politique doit être présente dans les débats de la présidentielle."

Une autre difficulté qui se dresse sur le chemin des Verts, selon la candidate, serait la mauvaise image dont souffre encore le thème de l'écologie dans la sphère politique. "L'écologie est présentée de façon négative, par le biais d’une contrainte. Il faut arrêter de dire qu’elle est punitive. Elle est aussi au service des citoyens. Il y a un gros travail à faire", se désole-t-elle.

Soutenir les initiatives locales

Dans le programme de Yannick Jadot, défendu aussi au niveau local, l’Europe Ecologie Les Verts veut inscrire le terme de "République écologique" dans la constitution. Afin que l’écologie ne soit plus cantonnée à "une ligne" d’un programme politique mais qu’il en soit le coeur. "On ne parle que d’environnement, on cloisonne tout, alors que tout est lié."

Le programme La France vive du candidat Yannick Jadot veut également mieux soutenir les initatives menées localement. Pour Sophie Bussière, le Pays Basque est justement un "laboratoire des alternatives" avec la montée de la monnaie locale eusko et la chambre d’agriculture du Pays Basque. "Ce sont ce genre d’initiatives que le politique doit soutenir."