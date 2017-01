Se protéger des risques d’Internet

Demain, la Maison des associations de Biarritz accueillera une conférence sur "Comment se protéger contre les menaces d’Internet". Elle est organisée par le conseil de quartier de la Négresse.

La conférence sera animée par François Amigorena, adjoint au maire de Biarritz et Guillaume Calas, commissaire de Police de la cité balnéaire.

Tous deux aborderont les différents risques encourus sur Internet et les médias sociaux (arnaques, usurpation d'identité, escroqueries, vol de données, chantages, etc.) et tenteront d'expliquer les moyens de s'en prémunir.

La Maison des associations de Biarritz se situe au 2 rue Darritchon.