Primaires de la gauche : les jeux ne sont pas encore faits

Les citoyens sont de nouveau appelés aux urnes ce dimanche 22 janvier pour le premier tour de la primaire à gauche. Elle est co-organisée par la Belle Alliance Populaire (Parti socialiste, Parti radical de gauche, Génération écologie, UDE, Front démocrate, Parti écologiste).

Les votants choisiront qui de Sylvia Pinel (PRG), Benoît Hamon (PS), Arnaud Montebourg (PS), Vincent Peillon (PS), Manuel Valls (PS), Jean-Luc Bennahmias (Front démocrate) et François de Rugy (Parti écologiste) représentera la gauche aux élections présidentielles annoncées pour fin avril/début mai 2017.

Au Pays Basque, 26 bureaux de vote seront ouverts pour le scrutin (vous pouvez trouver le plus proche de chez vous ici). Avec plus de 300 personnes mobilisées pour les tenir. Aux dernières primaires de la gauche, en 2011, il y en avait 42. "On a fait un choix différent. On a regroupé des bureaux de vote car on s'était rendu compte à l'entre deux tours que les gens étaient prêts à se déplacer", justifie Stéphane Coillard, premier secrétaire de la fédération 64 du Parti socialiste.

Quant à la participation, elle est "très difficile à estimer". Mais les organisateurs espèrent avoir "au moins autant" de votants qu'en 2011. 12 000 personnes s'étaient déplacées pour voter au Pays Basque. Pour une participation inattendue de deux millions dans l'Hexagone.

Qui soutient qui ?

Selon le dernier sondage, réalisé par Elabe pour BFMTV, Manuel Valls fait encore figure de favori. Sur 5 000 personnes interrogées via Internet du 11 au 13 janvier, 31% souhaitent la victoire de l'ex-Premier ministre. Mais le coeur des élus locaux balance plutôt pour Benoît Hamon. Au regard du conseiller départemental de Boucau Christophe Martin, de la députée Sylviane Alaux, de la conseillère régionale de Saint-Jean-de-Luz Emilie Dutoya, de la conseillère régionale d'Anglet Sandrine Derville et du sénateur Georges Labazée.

Les conseillers départementaux de Bayonne, Juliette Brocard et Henri Etcheto, ont, quant à eux, affiché leur soutien pour le candidat Arnaud Montebourd. Tandis que la députée Colette Capdevielle a affirmé son penchant pour Vincent Peillon.

Puis il y a les indécis. La conseillère départementale Marie-Christine Aragon ne sait qui choisir entre Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. "Dans tous les cas, ce sera un des deux", assure-t-elle. "Je n'ai pas fait mon choix", assume Kotte Ecenarro. "Il n'y en a pas un qui sort du lot." Le conseiller départemental et maire d'Hendaye veut préciser : "J'irai voter, je serai très présent."

A voir si le candidat le plus plébiscité par les élus finira deuxième sur le podium des primaires comme en 2011. François Hollande était arrivé en tête dans la majorité des bureaux de vote alors que les élus socialistes du Pays Basque avaient jeté leur dévolu sur Martine Aubry.



Voter, mode d'emploi

Pour voter ce dimanche, il suffit de se munir d'une pièce d'identité et d'une pièce d'un euro. Le votant doit s'être inscrit sur les listes électorales de sa commune au préalable. Ce qui n'est plus possible depuis le 31 décembre 2016 pour les retardataires.

Pas besoin d'avoir sa carte à l'un des partis organisateurs mais il sera tout de même demandé à chaque votant de signer une charte attestant qu'il adhère aux valeurs de la gauche.