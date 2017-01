Inondations : plus de peur que de mal

Plus de peur que de mal. Les intenses précipitations d'hier, lundi, ont fait déborder les rivières au Pays Basque Nord. Ce matin encore, la Nive est en alerte orange sur le site Vigicrues. Tandis que la Nivelle, elle, est restée en alerte jaune.

La commune de Saint-Jean-Pied-de-Port a eu les pieds dans l'eau, hier. Et les pompiers du SDIS 64 ont dû intervenir à Larrau. Six vaches étaient en difficulté dans une grange touchée par un glissement de terrain. La D26 a dû être coupée.



A Saint-Engrâce, une impressionnante coulée de boue a enseveli en partie une habitation. Comme si un morceau de la colline au pied de laquelle la maison est située s'était détaché. Ses cinq occupants sont sains et sauf.