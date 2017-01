Les Républicains : trois candidats pour trois sièges à conquérir

Il est loin le temps où toutes les circonscriptions du Pays Basque étaient bleues. Entre vent centriste et vague rose, à partir de 2002, la droite traditionnelle a perdu les trois sièges de député. Samedi 14 janvier, le conseil national de Les Républicains a investi les candidats pour les législatives de juin prochain, pour une élection qui ne sera pas facile.

Maider Arostéguy a eu le feu-vert du parti pour la VIe circonscription. Actuellement représentée par Silviane Alaux (PS), l’ancien fief de Michèle Alliot-Marie était très convoité l'automne dernier. Finalement, celle qui a soutenu François Fillon pendant la primaire a été choisie. La conseillère départementale a quitté l’UDI il y a quelques mois.

Quant à un retour éventuel de Michèle Alliot-Marie, "il est trop tard, l’investiture est faite, on ne peut pas revenir dessus", estime Maïder Arostéguy. Elle prépare donc son programme et réfléchit à son suppléant, forcément un homme et plutôt du sud du Labourd.

Un suppléant angloy

Dans la Ve circonscription, actuellement détenue par Colette Capdevielle (PS), le choix s’est porté comme prévu sur Sylvie Durruty. La Première adjointe au maire de Bayonne et conseillère régionale devrait être accompagnée par un élu de la majorité angloye autre que le maire.

Concernant la basco-béarnaise, Marc Oxibar se présentera pour la seconde fois dans le fief de Jean Lassalle (depuis 2002). Il devrait avoir comme rival Laurent Inchauspé, fils de l’ancien député RPR de la circonscription.