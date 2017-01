Louhossoa : trois recours jusqu'ici déposés

Maître Jean-Michel Baloup, avocat de Béatrice Molle-Haran, a déposé un recours auprès de la chambre d’instruction de la cour d’appel de Paris afin que cette dernière annule la mise en examen de sa cliente.

Si elle avait été mise en examen le 19 décembre dernier du chef de transport et de détention d’armes munitions et explosifs, "en ayant connaissance du fait que cet arsenal provenait des caches de l’organisation terroriste basque ETA", son avocat en conteste le fait.

En effet, selon le recours déposé, "il résulte du dossier que l’enquête préliminaire, de près de 96 heures, menée par la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire n’a mis en évident aucun élément matériel, aucun témoignage ni déclaration des autres personnes interpellées, venant contredire l’affirmation de Mme Béatrice Molle-Haran, continuellement répétée, selon laquelle jusqu’à son interpellation le vendredi 16 décembre à 20h55, elle ignorait que des armes, des explosifs et des munitions seraient apportés dans sa propriété, y compris dans la partie allouée à Monsieur Jean-Noël Etcheverry."

Notre consoeur contactée par téléphone hier a précisé : "Je savais qu’il y avait un enregistrement pour tourner une vidéo sur le règlement du conflit et du processus de paix." Béatrice Molle-Haran a voulu réaffirmer : "Je comprends et je respecte la démarche de ces trois pacifistes."

Annuler la garde à vue

De son côté, l’avocat de Jean-Noël Etcheverry, surnommé Txetx, et Stéphane Etxegaray a déposé en début d’année, le 2 janvier, un recours d’une autre nature devant la chambre d’instruction. Il s’agit d’une demande d’annulation cette fois-ci de la garde à vue de ses deux clients. "Le 20 décembre, j’avais au préalable déposé des observations sur la garde à vue de mes clients, note Maître Jean-François Blanco, car la veille j’avais été écarté du débat sur la prolongation de leur garde à vue devant le juge des libertés et de la détention."

Si la chambre d’accusation venait à décider d’entendre ces deux recours déposés Txetx Etcheverry et Stéphane Etxegaray, non seulement la garde à vue mais aussi les procès-verbaux des auditions réalisées dans ce cadre seraient annulés et retirés du dossier.

"Mes clients n’ont eu d’autre intention que de contribuer au désarmement. Ce n’est par répréhensible sur le plan pénal", rappelle leur avocat. C’est désormais à la chambre d’instruction saisie d’examiner les trois recours déposés. Il faudra sans doute quelques mois avant qu’elle ne prenne une décision.