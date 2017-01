Une cagnotte pour la Jeanne d'Arc de Biarritz

Les supporters du Stade Rennais ont vu rouge quand ils ont appris que la recette des 32e de finale dimanche, opposant la Jeanne d'Arc de Biarritz à leur club favori, n'aurait été reversée qu'en partie au club amateur basque.

Le réglement de la Coupe de France, établi par la fédération française de football (FFF), prévoit que 25 % de cette recette revienne au club organisateur et que le reste de la somme soit partagé avec le club adversaire accueilli pour la rencontre.



Mais la tradition veut que lors d'un match entre un club professionnel et un club amateur, le premier reverse au second l'intégralité de la recette de ses entrées du match. Fair-play oblige !



Or, selon une information Sud-Ouest, communiquée dans le compte-rendu de match du 11 janvier, les dirigeants du Stade Rennais n'auraient laissé que 18 000 euros à la Jeanne d'Arc de Biarritz sur les 33 000 euros de surplus. Se gardant ainsi une belle part du gâteau : 15 000 euros.

Et si on montrait aux clubs pros comment on laisse une recette aux clubs amateurs ?https://t.co/dAfVqkm8Nt — Roazhon Pork (@RoazhonPork) 9 janvier 2017



Indignés, des supporters du Stade Rennais ont voulu montrer l'exemple en lançant une cagnotte sur la plateforme de financement participatif Leetchi. Objectif : récolter ces 15 000 euros pour la JAB. Pour l'instant, la participation se chiffre seulement à 150 euros. Mais le geste est symbolique.



"Nous, supporters du Stade Rennais ne comprenons pas cette décision symbole d'une gestion petite, voire minable. Nous souhaitons exprimer notre profond mécontentement quant à cette pratique dont le club est coutumier", ont commenté les supporters sur le site de la cagnotte.