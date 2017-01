Un compromis possible entre les cheminots et leur direction régionale

Il aura fallu six heures de dures négociations entre la direction régionale de la SNCF et les délégués de la CGT des cheminots pour parvenir à un compromis. A mettre au conditionnel.

Depuis fin décembre, les cheminots sont en grève dans les gares d'Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Biarritz après l'annonce de la fermeture des guichets le week-end. Alors que le dialogue entre la direction et les grévistes était jusqu'ici au point mort, cette semaine a été marquée par des avancées significatives. Avec notamment le soutien politique du maire d'Hendaye et du Conseil régional en la personne de Mathieu Bergé. Et la venue de la direction, hier, jeudi.

A l'issue des discussions, une solution s'est profilée. La Région serait prête à donner une partie du budget pour maintenir au moins la moitié des postes qui doivent être supprimés dans les trois gares concernées. Ils ne seraient alors plus question de quatre mais de deux suppressions de poste.

Une assemblée générale a été improvisée par la CGT ce vendredi, à 17h30, à Hendaye, pour demander aux salariés ce qu'ils en pensent. Si l'idée est bien reçue, cette possible solution serait alors suivie d'une réunion tripartite entre délégués syndicaux, direction régionale et conseil régional.

La suspension de la traditionnelle grève du lundi est à mettre entre parenthèse jusqu'à ce soir...