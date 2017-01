Alain Benesty : Il fallait sortir des clichés cultivant le particularisme

Entre novembre 2015 et février 2016, Baigorri a accueilli quarante-neuf migrants venant de la jungle de Calais. Vendredi 13 janvier, à 18 heures au cinéma Bil-Etxea de Baigorri, le documentaire La jungle et la République évoquant cette aventure humaine, sera projeté pour la première fois au public. Un film d'Alain Benesty, par ailleurs à la tête de l'association Médianes de Tarbes, œuvrant pour l'accès à la culture des personnes qui en sont le plus éloignées.