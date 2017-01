Année record pour le Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

"L'année 2016 a été exceptionnelle", se félicite Jean-Claude Larronde, président du Musée Basque et de l'histoire de Bayonne. Il s'est empressé de féliciter "toute l'équipe du musée grâce à qui cette très belle performance a été réalisée".



Car pour la première fois de son histoire, le musée a accueilli plus de 61 000 visiteurs en 2016. Soit 30% de plus qu'en 2015, qui avait déjà été "une très bonne année", souligne le président.

Ce succès, le lieu le doit notamment à des projets de grande envergure. Comme l'exposition "1660, la paix dans les Pyrénées", mise en place dans le cadre du projet culturel Donostia 2016. Elle a attiré 34 000 visiteurs. Le musée a aussi attiré grâce à des évènements incontournables comme les journées du patrimoine qui ont vu affluer 3 000 personnes en deux jours.

Pour 2017, le directeur du musée souhaite "développer et mettre en place des partenariats avec les entreprises". Mais tout est encore à faire. Aujourd'hui, le mécénat est de l'ordre de "zéro". "On ne peut que progresser", sourit alors Jean-Claude Larronde.

2017, demandez le programme !

Concernant la programmation, le directeur du musée, Rafa Zulaika, veut continuer d'être ambitieux et de faire évoluer le lieu "dans une bonne direction". Car il l'affirme, avec cette fréquentation record, "nous sommes au top 14 des musées de France" !

L'exposition à venir est celle du peintre navarrais Juan Carlos Pikabea Zubiri, "Navarre : paysages et traditions", dont le vernissage aura lieu le 17 janvier prochain. Elle sera suivie, de février à mars, du traditionnel concours d'affiche des fêtes de Bayonne et, de mars à avril, de l'exposition sur le groupe de danse Eresoinka. De mi-mars à fin mai 2017, une exposition sur le Pays Basque intérieur, avant et après, est aussi au programme.

Mais le projet phare du musée pour 2017, c'est l'exposition inédite "Les esclaves oubliés de Tromelin", actuellement présentée au musée d'histoire de Nantes. "Elle a du sens à Bayonne. Le bateau construit et armé par la compagnie des Indes orientales, l'Utile, a été construit ici", éclaire Rafa Zulaika. Avec une muséographie qui recherche l'interactivité avec le public.