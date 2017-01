Les ministres de l'Intérieur français et Espagnol se retrouvent dans la lutte contre ETA

Ce matin, le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux recevait son homologue espagnol Juan Ignacio Zoido à l'Hôtel de Beauvau. Au cours de la rencontre, les deux hommes devaient aborder plusieurs questions relevant de leurs compétences dont la lutte contre ETA. Selon le communiqué de presse espagnol, Juan Ignacio Zoido a affirmé que la collaboration dans la lutte contre ETA "est d'une importance vitale pour arriver à sa dissolution définitive."

Il a remercié Bruno Le Roux de l'excellente collaboration de la France dans la lutte contre ETA ainsi que de la remise à l'Espagne de différents documents et preuves sur les mouvements de l'organisation qui seront de grande utilité pour enquêter sur plusieurs affaires non résolues. Il compte sur eux pour déboucher sur de nouvelles mises en examen et arrestations. Il est également reconnaissant envers le gouvernement français pour avoir donné des fonds documentaires pour le Centre pour la mémoire des victimes du terrorisme de Victoria Gazteiz.

Pour preuves de cette collaboration, a expliqué le ministre espagnol, "les dernières opérations conjointes développées entre la Guardia civil et la Direction générale de sécurité intérieure française (DGSI) qui ont permis d'arrêter d'importants dirigeants d’ETA comme Mikel Irastorza Artola, David Pla Martin et Iratxe Sorzabal Diaz, ainsi que localiser un important dépôt d'armes et d'explosifs que ETA avait caché en France".

Dissolution complète

Selon nos confrères de Ouest-France, Bruno Le Roux a réaffirmé que "[l'Etat français allait] continuer la collaboration parfaite entre [les] deux pays" pour parvenir à un "désarmement total" d’ETA. Pour sa part, Juan Ignacio Zoildo "espère la dissolution complète" et la "remise totale de toutes ses armes ".

Lors de leur rencontre matinale, le ministre espagnol a rappelé : "Il ne faut pas confondre les victimes et les bourreaux". Et de conclure : "En Espagne, nous savons qui sont les victimes et qui sont les bourreaux".