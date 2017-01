Grève des cheminots : la mobilisation progresse

La mobilisation avance pour les syndicats CGT des cheminots d’Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. En grève chaque lundi, depuis fin décembre 2016, pour protester contre la fermeture des guichets le week-end dans les gares d’Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Biarritz, ils ont reçu le soutien du maire d’Hendaye, Kotte Ecenarro. Hier, il s'est rendu physiquement à leur assemblée générale.

Et ce n’est pas le seul soutien politique à s’être manifesté. "On a reçu une lettre de Mathieu Bergé, du Conseil Régional", informe Jérôme Teillary, de la CGT. Les cheminots, via une délégation, ont aussi rencontré le maire de Saint-Jean-de-Luz, ce lundi après-midi. "Je vais les soutenir auprès de la direction pour qu’il y ait un accueil physique quand un train arrive" en gare de Saint-Jean-de-Luz, assure Peyuco Duhart.

Discussions en cours

Ils étaient une cinquantaine de personnes à se mobiliser à la gare d’Hendaye ce lundi. Des cheminots mais aussi des usagers. La grève est reconduite, votée à 72%. La prochaine mobilisation est prévue la semaine prochaine, le lundi 16 janvier, à 11 heures, devant la gare de Bayonne. Ce lundi, du fait de la grève, les guichets étaient fermés dans les gares d’Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz.

En vigueur depuis le 2 janvier, la fermeture de cet accueil le week-end a été motivée par "une baisse continue de l’activité aux guichets", communique la direction régionale Aguitaine-Poitou-Charentes. Elle souhaite préciser : "La SNCF garantit à l’ensemble de ses agents le maintien de l’emploi et ne procède à aucun licenciement."

Des discussions sont en cours entre les grévistes et la direction. Une délégation de la SNCF sera reçue par la CGT à 15 heures, demain, mercredi. Les grévistes n’ont pas changé leur position. La grève continuera tant qu’il ne sera pas décidé de rouvrir les guichets dans les gares concernées.