Arnéguy sera la première à accueillir la Korrika

En dix jours et dix nuits, la 20ème Korrika reliera les sept provinces du Pays Basque. Le témoin portant à l'intérieur le message en faveur de la langue basque passera de mains en mains et sera le trait d’union entre des milliers et des milliers de coureurs. Cette union va se concrétiser à Arnéguy, le dimanche 2 avril, jour d’arrivée de la course au Pays Basque Nord.

Elle arrivera de Luzaide (Navarre) vers 9h40 et quittera le lendemain, en fin d’après-midi, la Basse-Navarre. Entre-temps, elle sera à Bayonne le dimanche aux alentours de 17h30. Les Amikuztar et les Souletins profiteront de l’événement le lundi matin.

Comme le veut la tradition, la manifestation sportive et culturelle organisée par l'association Aek débutera dans la province où elle a pris fin l’édition précédente, cette fois, à Bizkaia. Lancée le 30 mars, la grande fête de tous les euskalzale, des défenseurs de la langue basque, se terminera dans la capitale navarraise, Iruñea, le 9 avril. Jusqu'à là gardé au secret, le message sera lu à ce moment-là devant des milliers de personnes.

Récolter des fonds

La Korrika attirera les coureurs de Gasteiz (Araba) le soir du 30 mars, ceux de Donostia (Gizpuzkoa) le 4 avril et de Bilbo (Bizkaia) le 6 avril. Elle reliera des centaines de villes et de villages, traversant ainsi des marées euskaldun, comme des déserts linguistiques. Objectifs : récolter des fonds pour l’apprentissage des adultes et sensibiliser la population.

Vente de dossards ou de vêtements, rendez-vous culturels ou festifs, toutes les occasions sont bonnes pour atteindre le but. A cette fin, Aek met en place un programme riche les semaines précédant la course.