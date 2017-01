Pas de caméras en vue dans les abattoirs

La commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie avait été créée le 22 mars 2016 suite aux scandales de maltraitance médiatisés par l'association L214. Outre celles de Mauléon, les images tournées en caméra cachée à Alès et au Vigan (Gard), Pézenas (Hérault) ou au Mercantour (Alpes Maritimes) firent alors grand bruit. Des images prisent sans autorisation, amenant alors le législateur à s'interroger sur la présence, cette fois légale, de caméras dans les abattoirs.

Le 20 septembre dernier, était rendu public le rapport de cette commission où figuraient 65 propositions pour améliorer le bien-être des animaux ainsi que celui des salariés. Et une mesure phare au programme : la vidéo-surveillance des endroits dits "critiques" des abattoirs, quais de déchargement, zone d'attente et postes d'abattage.

Une mesure loin de faire l'unanimité. "Il faut éviter qu’elle ne devienne un outil de surveillance des salariés", avaient déjà prévenus certains députés qui avaient auditionné la Commission nationale de l’informatique et des libertés à ce sujet.

Le 14 décembre le texte proposé par 33 députés de six groupes politiques différents était adopté en commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Mais avec un gros bémol par rapport au texte initial, puisque la mesure rendant obligatoire la vidéo-surveillance n'y figurait plus, contre l'avis du rapporteur Olivier Falorni (Charentes Maritime, divers gauche). Texte qui sera désormais discuté en séance publique le 12 janvier prochain à l'Assemblée Nationale.

Déception pour Sylviane Alaux

Pour certains élus le système de vidéo-surveillance mettrait trop de pression sur les salariés. La députée Sylviane Alaux qui a participé à la commission d'enquête parlementaire et à l'élaboration de la proposition de loi regrette cette volte face. "Certes, il y a une part d'intrusion dans la vie privée, mais ce système est à ce jour le seul moyen pour opérer véritablement un contrôle des pratiques au sein des abattoirs", explique-t-elle.

"Il faut trouver un équilibre entre respect de l'animal, respect des salariés et respect environnemental. Mais je suis consciente que les salariés sont souvent trop pressés par les rythmes de travail", précise la députée PS qui veut mettre l'accent sur la formation des personnels exerçant un métier "très dur".

A l'abattoir de Saint-Jean-Pied-de-Port, on estime que les contrôles hors vidéo-surveillance sont suffisants, la caméra étant vue comme un facteur de stress pour les salariés, tandis qu'à Mauléon on n'a pas souhaité commenter le sujet.

D'autres mesures de la proposition de loi visent également à renforcer le contrôle et la transparence dans les abattoirs. La présence permanente d'un agent des services vétérinaires aux postes d'étourdissement et d'abattage est prévue dans les établissements comptant plus de 50 salariés. De même qu'un comité local de suivi de site, réunissant exploitants, élus locaux, éleveurs, services vétérinaires, bouchers et associations de protection animale, tandis qu'un Comité d'éthique des abattoirs est préconisé au niveau de l'Hexagone.

Mais entre le passage au Sénat et la proximité des échéances électorales du printemps, difficile de prédire pour l'instant l'avenir de cette proposition de loi.