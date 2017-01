Donner une seconde vie aux ordinateurs pour en faire profiter les écoles

Proxy Mikro, association basée à Saint-Jean-de-Luz a pour objectif de collecter des ordinateurs réformés par les entreprises, les administrations ou les particuliers, puis de les remettre en état pour des écoles, moyennant une location très modeste. Créée en 2015 elle fournit déjà du matériel à cinq écoles du Pays Basque Nord.

La démarche s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, comme le rappelle Jean-François Ganança, son initiateur. "L'association assure la collecte du matériel, sa mise à disposition pour les écoles et la fin de vie avec la revente des composants revalorisables ou l'insertion des rebuts dans les circuits de destruction appropriés".

La dimension est également sociale. "Toutes les écoles n'ont pas les mêmes moyens et souvent quand leur parc informatique tombe en déliquescence, les moyens manquent pour le renouveler". Une démarche visant donc à lutter contre la fracture numérique à l'école pour son promoteur. "Pour l'instant nous fournissons cinq ikastola à Ascain, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Martin d'Arbéroue, Saint-jean-de-Luz et Ascain mais nous sommes ouverts à toutes les écoles", précise Jean-François Gananança.

Pour seulement 50 euros par an, un établissement peut disposer pendant un an de cinq ordinateurs avec une possibilité de dépannage. Les bénévoles de l'association étant spécialisés en la matière. Une quarantaine d'ordinateurs sont actuellement loués par l'association. Pour plus d'informations voir ici.