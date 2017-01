Recours et délégation, carotte et bâton

La Communauté Pays Basque aura connu son lot de volte-face, plus ou moins rapides et plus ou moins publiques. Le dernier épisode en la matière se joue alors que les places dans le futur conseil exécutif* se négocient chèrement. Parmi les prétendants, deux élus du comité de pilotage focalisent particulièrement l'attention : le biarrot Guy Lafite et l'angloy Jean-Pierre Laflaquière.

Ils appartiennent également au "collectif pour une communauté Pays Basque" qui vient de déposer un nouveau recours contre la Communauté d'agglomération du Pays Basque. Distorsion sémantique mise à part, tous deux avaient assumé leur participation au précédent recours mais refusent aujourd'hui de s'exprimer sur le sujet.

Concernant Jean-Pierre Laflaquière, le maire d'Anglet Claude Olive assure néanmoins qu'"il a évolué sur la question. Son travail en comité de pilotage en atteste". Un cheminement que n'a visiblement pas saisi Alexandre Bordes, maire d'Arancou et secrétaire de l'association. "Jean-Pierre Laflaquière était absent de nos dernières réunions. Mais parce qu'il était en vacances et il s'en est excusé auprès de nous". Quant à Guy Lafite, il était présent jusqu'au bout, précise celui qui n'a par ailleurs "enregistré aucune démission".

"Glaner des places"

De son côté, Emmanuel Alzuri, le maire de Bidart et porte-parole de l'association avait annoncé dans nos colonnes ne plus souhaiter participer à ce dernier recours. Une décision intervenue après que le comité de pilotage ait voté à l'unanimité le pacte de gouvernance de la future institution. Dès lors, un troisième recours portant précisément sur le mode de gouvernance apparaissait comme malvenu et sa nouvelle position cohérente.

Au sein de l'association, la lecture diffère quelque peu. Selon Alexandre Bordes, il est clair que "certains se sont échappés pour glaner des places". Et ce dernier ne cache pas sa prise de bec à ce sujet avec Emmanuel Alzuri. Côté comité de pilotage, ils sont d'ailleurs nombreux à ne pas souhaiter qu'il obtienne une vice-présidence.

Guy Lafite et Jean-Pierre Laflaquière eux sont deux anciens hauts fonctionnaires, reconnus dans leur municipalité respective pour leurs compétences. Certains soulignent en ce sens une technicité nécessaire à la future institution alors que d'autres pointent leur "opposition stérile" et "leur absence de vision pour le territoire".

La prochaine réunion du copil mardi pourrait bien voir ces sujets à l'ordre du jour.

* L'instance sera composée de 25 membres, chacun obtenant une délégation. Dans le lot, neuf places ont été attribuées aux représentants de feu l'Acba.