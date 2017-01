Tourisme : Uxue, un des plus beaux villages d'Espagne

L'association des Plus beaux villages d'Espagne compte treize nouveaux membres depuis quelques jours. Parmi ceux-ci, on retrouve Uxue (Ujué), un petit village situé dans la commune autonome de Navarre, reconnaissable par son église fortifiée du 12ème siècle. Sainte-Marie, qui domine la ville, fait partie de la liste des Monuments nationaux d'Espagne.



Beauté exceptionnelle



Avec les douze autres villages espagnoles sélectionnés, Uxue s'ajoute à une liste déjà constituée de 31 noms. Les Plus beaux villages d'Espagne sont donc officiellement au nombre de 44 à présent. C'est autant de coins reconnus pour leur "beauté exceptionnelle".



Côté nord, le village de Saint-Jean-Pied-de-Port avait été sacré comme une des Plus beaux villages de France en juin 2016. Les communes basques de Sare, Aïnoha et La Bastide-Clairence font également partie des 155 membres de l'association française.