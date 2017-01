Le Forum social permanent agit en faveur du retour des détenus chez eux

Après le désarmement ordonné, le Forum social permanent s'attelle aujourd'hui à un nouvel axe de travail : construire une feuille de route pour le retour des personnes détenues et exilées chez elles, sur la base d'un accord en Pays Basque. Accord transversal et inclusif. Le point d'orgue seront les IV rencontres qu'il organise à Donosti et Hendaye, les 10 et 11 mars prochains, sur le thème "comment favoriser l'intégration des prisonniers et des exilés".

Selon le Forum social, cet axe de travail cherche à dépasser la situation de blocage que les états espagnol et français tentent de renforcer. Le forum analyse qu'il existe de nouvelles conditions pour le permettre aujourd'hui. "En dépit du fait que ces deux états campent toujours sur leur position, nous commençons à voir au Pays Basque l'émergence d'une nouvelle opportunité pour définir une feuille de route en continuité du chemin tracé ces dernières années", ont expliqué Agus Hernan et Nazario Oleaga au cours d'une conférence de présentation des IV rencontres à Bilbo.

Recueillir la parole de tous

Dès à présent, le Forum s'est mis en route. Ce jeudi, il envoie une délégation à Ursubil afin d'échanger avec le mouvement Kalera Kalera autour de cette problématique. Un rencontre qui enchainera sur d'autres. Le Forum veut organiser une méthodologie de travail participatif.

C'est ainsi que le Forum fera appel à des juristes afin qu'ils apportent leur contribution à la question. Contributions qui serviront à dresser sur une radiographie commune et trouver des solutions aux problèmes juridiques qui seront soulevés. Cette initative existe déjà au Pays Basque Nord où, depuis le 11 juin dernier, une commission de juristes planche en faveur du processus de paix. Au Pays Basque Sud, une rencontre se déroulera de la même façon le 24 février prochain, à Bilbo.

Le Forum ouvre large le dialogue et compte bien écouter tous les acteurs concernés : syndicats, mouvements et associations qui, issus de la société civile, ont réussi à unir leurs forces et créer de nouveaux consensus autour des détenus et des exilés, tels que Bagoaz, Sare ou Etxerat.

Afin de recueillir la parole des prisonniers et des exilés, le Forum a prévu de demander une réunion avec les portes-paroles du collectif de prisonniers EPPK et de réfugiés EIPK. Agus Hernan et Nazario Oleaga ont déclaré considérer comme un instrument valide le document pour le débat rendu public le 26 décembre dernier par la direction d'EPPK. "Nous saluons la transparence de la méthode et la virtualité des voies proposées."

Promouvoir la cohabitation

Le IV Forum social mettra l'accent sur la recherce de voies pour faciliter l'intégration des prisonniers et exilés, en partant de quelques-unes des recommandations qui furent fixées en mars 2013 lors des premières rencontres. Ses membres pointent du doigt la nécessité d'établir un consensus et d'appporter une solution intégrale à cette question.

"Il est nécessaire d'adapter la légalité à la réalité et d'appliquer une justice à caractère transitoire, en aidant la société à consolider la vie en commun", ont commenté Agus Hernan et Nazario Oleaga. Et de souligner l'importance de l'obligation de libérer les prisonniers gravement malades, ceux qui ont accompli leur peine et mettre fin à la dispersion qui pénalise les familles.

En outre, ils recommandent que le processus de réintégration se réalise par le biais de "canaux légaux", en acceptant que ce processus, étant intégral, "soit développé de façon individualisée, échelonnée et en un temps raisonnable".

Enfin, ils proposent que les détenus soient des acteurs actifs du développement du processus de paix et de normalisation. "Il est important de favoriser la relation et l'échange d'opinions entre les personnes détenues, les citoyens basques et les institutions compétentes afin de promouvoir une cohabitation pour le futur où aucun type de violence n'aura lieu."