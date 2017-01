Le FIPA vous met l'eau à la bouche

Le festival international des programmes audiovisuels se tiendra à Biarritz du 24 au 29 janvier et les organisateurs distillent d'ores et déjà des rendez-vous alléchants.

Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 viendra parler de son roman "Une chanson douce". Le livre raconte l'assassinat de deux jeunes enfants par leur nourrice. Il est inspiré de l'expérience personnelle de l'auteure, qui a grandi auprès d'une nourrice au Maroc et en a employé une plus tard. Mais aussi d'un fait divers survenu à New-York en 2012.

Jeudi 26 janvier à 15 heures au Casino municipal

Le second invité n'est autre que Guillaume Galienne, de la comédie française. Il est à l'affiche de la fiction en compétition "Oblomov" et amènera son éclairage sur le métier de comédien. Au delà de la finesse de son jeu, ce dernier est également reconnu pour sa voix charnelle et son émission de lecture "Ca peut pas faire de mal" sur France Inter. Le dernier numéro offre une lecture truculente des textes de Pierre Desproges avec la comédienne Dominique Valadié. Pazientzia !

Vendredi 26 janvier à 15 heures au Casino municipal