Jean Lassalle se rend à Alep

"J'ai absolument besoin de comprendre par moi-même comment un drame d'une telle ampleur peut se produire", explique Jean Lassalle au Figaro. En ce sens, le candidat à la présidentielle sera à Alep ce vendredi avec les députés LR Nicolas Dhuicq et Thierry Mariani, comme l'indique un communiqué commun.

Par ce déplacement, la délégation souhaite "marquer une nouvelle fois sa solidarité avec les chrétiens d'Orient en célébrant Noël avec la communauté arménienne orthodoxe". Elle doit rencontrer divers responsables politiques à Alep et Damas.

S'il rencontre Bachar El Assad, le député basco-béarnais "posera, avec les formes, toutes les questions (qu'il) pense indispensables à poser". "C'est quand même Assad et la Russie qui portent les coups les plus durs à l'Etat islamique", poursuit-il.

A ceux qui dénoncent un coup de com' plus qu'une véritable action diplomatique, il rétorque : "Il n'y a que des coups à prendre en y allant. Mais si on n'aime pas les coups, alors on ne fait pas de politique. Si je ne vais pas en Syrie, alors je fais quoi ? Je reste chez moi et je deviens un commentateur à la télévision ? "

L'entourage de François Fillon prend ses distances

Jean Lassalle s'est rendu une première fois en Syrie en novembre 2015, déjà avec le filloniste et soutien de la Russie Thierry Mariani, un habitué des voyages au Moyen-Orient. En mars dernier, celui-ci avait d'ailleurs rencontré Bachar El-Assad. L'entourage de François Fillon s'est en revanche immédiatement désolidarisé de cette initiative, la qualifiant de "strictement personnelle".

L'ensemble du séjour est organisé par l'association SOS Chrétiens d'Orient, réputée proche du régime syrien.