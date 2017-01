La Safer réagit à la vente du château de Luxe

Jean-Claude Saint-Jean, président du comité technique basque de la Safer Aquitaine n'a que très peu soupé les réactions de Luzaindia et ELB à propos de la vente du château de Luxe. Revenant sur cet épisode, dont nous nous étions fait l'écho, il appelle chacun à prendre ses responsabilités à "quelques mois du renouvellement du Parlement".

Rappel des faits. La vente du château, avec ses 93 hectares de terres agricoles, avait été très vivement critiquée par Lurzaindia et ELB. Selon eux, "ni la Safer, ni l'EPFL et encore moins les instances politiques locales n'ont souhaité intervenir laissant ainsi 93 hectares en plein cœur du Pays Basque sans assurance d'un avenir agricole".

"Regretter la possible disparition de foncier agricole, tout le monde en convient ! Mais alors, qui est coupable ?", interroge aujourd'hui Jean Claude Saint-Jean. La Safer qui a refusé d’engager 1.450.000€, sans solution pour un château en état relatif dont le vendeur en réclamait près de 1.100.000€ ? Les collectivités locales qui se trouvaient devant un investissement à objet non défini et à un coût hors de portée pour les contribuables que nous sommes tous ?".

Une procédure insuffisante

La procédure de préemption partielle est au cœur de l'affaire. Elle permet à la Safer d’intervenir sur du foncier non bâti, en le dissociant du bâti, en particulier lorsque celui-ci a perdu son usage agricole. Dans le cas de Luxe, le foncier non bâti, a été évalué à 360.000€, alors que la totalité de la vente, château compris, s’élevait à 1.450.000€.

Or toujours, dans le cadre légal, le vendeur peut accepter la proposition de la Safer ou contraindre celle-ci à acheter la totalité du bien. Dès lors, la Safer doit soit acheter la totalité de la propriété, soit se retirer du dossier. En l'absence d'acquéreur pour le château, la Safer a privilégié la deuxième option. Cette décision a été prise "à l'unanimité , lors de son Comité technique d’octobre 2016, en présence de l’ensemble des syndicats locaux, E.L.B. compris" appuie-t-il.

Selon lui, la procédure de préemption partielle a pu démontrer son utilité dans une dizaine de cas depuis janvier 2016, à Briscous par exemple. Mais elle reste insuffisante. Et il conclut, "l’énergie de chacun serait tellement mieux venue pour faire évoluer les limites actuelles d’une législation que chacun s’accorde à reconnaitre comme encore insuffisante sur le sujet".