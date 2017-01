Alerte à la pompe, le diesel devient un luxe !

Depuis fin novembre, les conducteurs de véhicule diesel sont moins tentés d'avoir la main lourde quand il s'agit de servir leur voiture en carburant. Le gazole devient de semaine en semaine un luxe qui reste néanmoins plus économique que l'essence. Selon le dernier relevé hebdomadaire de la direction générale de l'Énergie et du Climat (DGEC), daté du 30 décembre 2016, le gazole coûte en moyenne 1,2222 euros par litre. Le Super SP95, lui, est à 1,3648 euros par litre.



Cette augmentation du prix à la pompe est une conséquence directe du dernier accord historique des pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Le 30 novembre 2016, à Vienne, ils se sont accordés sur la réduction de la production du pétrole. Le cartel a décidé de la réduire en passant de 33,24 millions barils par jour à 32,5 millions. Le prix du brut a automatiquement augmenté de 7 % sur les marchés financiers. Au 30 décembre, le prix du baril était de $53.30.

10 centimes séparent l'essence du gazole



Cette hausse des prix ne va pas aller en s'arrangeant en janvier pour le diesel, bien que le marché de l'or noir puisse trouver un équilibre ces prochaines semaines. Car une des vingt mesures mises en place par le ministère de l'Environnement de l'Energie et de la Mer, dans le cadre de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, vise à rapprocher de nouveau les prix à la pompe de l'essence et du gazole, au profit de la première.



Depuis 2016, le gouvernement a engagé ce rapprochement des tarifs de la taxe intérieure de consommation (TIC) en augmentant d'un centime d'euros par litre le tarif du gazole et en abaissant d'un centime celui des essences. Une recommandation du comité pour la fiscalité écologique, communiquée en avril 2013, au regard des conséquences avérées des émissions de CO2 du gazole sur l'environnement et la santé humaine. Mais aussi du coût de l'essence.



Depuis le 1er janvier 2017, l'écart entre le gazole et le SP95-E10 n'est alors plus que de 10 centimes d'euros par litre. Pour point de comparaison, il était de 12,31 centimes en 2016 et de 15,59 en 2015. Au vu du rythme actuel, il devrait tomber en dessous de 8 centimes en 2018.