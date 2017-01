Sur le marché, des clients pris la main dans le sac plastique

Pour trouver le marché hebdomadaire de Saint-Jean-de-Luz, en ce mardi matin glacial, il suffit de suivre filets, cabas et chariots. Sauf que c'est le sac plastique qui fait parler de lui, boulevard Victor Hugo. Il est au coeur de débats et échanges entre clients et commerçants.

Depuis le 1er janvier, l'interdiction des sacs plastique à usage unique concerne l'ensemble de la population, y compris la grande distribution, les commerces de proximité et les vendeurs sur les marchés. Elle fait partie des vingt mesures issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du ministère de l'Ecologie, applicables depuis le 1er janvier 2017.



"Cela fait un petit moment qu'on est au courant. Depuis le mois de juillet, on a commencé à en parler aux clients. Certains jouent le jeu, beaucoup arrivent avec leurs poches. Mais cela va être difficile. Il y en a qui sont réticents car ils se servent des sacs plastique comme sac poubelle", explique Béatrice Lendres, commerçante de fruits et légumes. Elle fait payer ses sacs en papier 20 centimes. Car passer aux sacs biosourcés et compostables, cela a un prix pour les vendeurs.



Cédric Duviellea, un autre commerçant de fruits et légumes, le confirme, bien qu'il trouve que la mesure est une "bonne idée". Sa raison ? "Les clients avaient l'habitude de prendre beaucoup de sacs." Alors que les sacs plastiques habituels coûtent moins d'un centime, il faut compter sept centimes pour un sac compostable et biodégradable avec anse, informe-t-il. Le vendeur préfère en rire. "Vous pouvez le manger", sourit-il.

"Pour le poisson, ce n'est pas pratique"



Pour Maïte James, vendeuse de fruits et légumes biologiques, qui tient une épicerie à Saint-Palais, les clients ne sont simplement "pas prêts". Pourtant, "on les encourage à réutiliser les sacs". Selon elle, la réticence vient particulièrement des personnes âgées, dont certaines se sont habituées à ce que "tout soit emballé". La vente en vrac a encore du chemin à faire. Mais la commerçante a sa solution : "Je ne propose les sacs en papier que pour les fruits et légumes fragiles : les tomates, la mâche, les poires."



Du côté des poissonniers, les avis sont beaucoup plus sceptiques. "L'idée est bien mais pour le poisson, ce n'est pas pratique", se plaint Christian Sorhuet, patron de la poissonnerie Zozaya Pierre. Car le poisson contient beaucoup d'eau, donc cela coule… Bien que réutilisables, les sachets biodégradables risquent alors, comme leurs cousines en plastique, d'être cantonnées à un usage unique. A moins que les clients soient prêts à se mouiller et laver leurs sachets imbibés de jus de poisson. Ce qui vaut le coup, pour un épais sachet bleu à quatre centimes d'euros.



Corinne Paitrault, patronne de L'Ecaille d'argent va encore plus loin. Pour elle, cette mesure est un "coup d'épée dans l'eau". Elle critique un manque de communication publique. Au même titre que les campagnes de la Sécurité routière, la poissonnière aurait aimé des spots publicitaires pour annoncer cette interdiction généralisée. Ce matin là, elle doit justement faire de l'information auprès d'une de ses clientes. Celle-ci n'était pas au courant. " Les commerçants sont concernés par cette mesure mais les clients le sont encore plus !"



Une autre cliente, qui l'écoute en parler en attendant d'être servie, avoue regretter l'époque où le poisson était emballé dans du papier journal. "Je l'ai connue", affirme-t-elle. Corinne Paitrault lui rappelle alors que, même en emballant préalablement le poisson dans du papier alimentaire, cette méthode ne se pratique plus. Faute d'hygiène. Pour les poissonniers, l'interdiction des sacs en plastique à usage unique, c'est un peu le poisson qui se mord la queue.