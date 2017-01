La déconnexion est désormais un droit

Consulter ses mails soir et week-end, se rendre 100% disponible pour répondre à son employeur ou ses clients, tant de pratiques qui sont légion dans une société ultra connectée. Et tout autant de dérives évidentes pour l'équilibre des salariés. Tant et si bien que le législateur a jugé indispensable de prévoir des règles visant à préserver la vie privée et familiale et le respect des heures de repos quotidien et hebdomadaire.

Désormais, les entreprises de plus de cinquante salariés devront respecter un droit à la déconnexion. Le dispositif est inscrit dans la loi Travail, entrée en vigueur au 1er janvier. Ce droit sera le fruit d'une négociation collective et à défaut d’accord, l’employeur devra élaborer une charte définissant les modalités d’exercice de ce droit. Les entreprises sont également aussi tenues de former et sensibiliser leurs employés "à un usage raisonnable des outils numériques".

Cette mesure réclamée par les syndicats est pour cause une des rares mesures de la loi El Khomri qu'ils ne contestent pas. Pour autant, ils auraient souhaité que le législateur aille plus loin. En effet, la nouvelle disposition légale ne fixe aucune norme précise et ne prévoit aucune sanction si ce droit n'est pas respecté.