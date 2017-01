Insee : les nouveaux chiffres du Pays Basque Nord

Voici les données clés du dernier recensement Insee pour le territoire. Elles dessinent la situation au 1er janvier 2014, les derniers chiffres dataient de 2009.

300 323 * : c'est très exactement le nombre d'habitants de la Communauté d'agglomération du Pays Basque (CAPB), ce qui représente une augmentation de 5% en cinq ans sur le territoire. Avec l'avènement de cette nouvelle entité administrative, des statistiques (âge, profession, conditions de logement) pourront désormais être élaborées à l'échelle du Pays Basque.

Bayonne et l'agglomération bayonnaise en augmentation : La population de Bayonne est passée de 44 900 habitants en 2009 à 48 178 en 2014, soit une augmentation de 7,30%. Les villes périphériques telles que Mouguerre (4 909), Saint-Pierre d'Irube (4 716), Ustaritz (5 057), Boucau (8 036), Bassussary (2 667) ou encore Cambo (6 785) connaissent également une hausse significative du nombre d'habitants.

Les communes littorales en légère baisse : Bien que les zones littorales sont celles dont la population progresse le plus dans l'Hexagone, on constate une baisse de population (-0,5 %) à Biarritz (-684), Saint-Jean-de-Luz (-311) et Ciboure (-155), liée aux difficultés pour trouver un logement. D'où, d'ailleurs, les augmentations dans l'agglomération bayonnaise et celles de l'entre-côte. Anglet et Hendaye augmentent néanmoins.

L'intérieur ne parvient pas à enrayer la baisse : La Soule voit sa population fortement baisser, de 6,5% à Mauléon par exemple. Barcus chute aussi fortement, Ordiarp très légèrement. La commune la moins peuplée du Pays Basque est désormais Arhansus, avec 70 habitants. Elle détrône ainsi Lichans-Sunhar, dont la population augmente de 69 à 74 habitants.

La Basse-Navarre, elle limite la casse : Saint-Jean-Pied-de-Port (1 553), Ossès (875) ou encore Iholdy (568) voient même leur population augmenter. Ça baisse en revanche pour Baigorri (1 576), Saint-Palais (1858), ou encore Irrissarry (861).

Le pays Xarnègue bénéficie d'une augmentation : Bidache passe de 1 267 à 1 335 habitants et Bardos de 1 608 à 1 774.

Les statistiques de l'observatoire pour le développement économique et social du Pays Basque, Gaindeguia, seront disponibles fin janvier pour les sept provinces.

Pour obtenir les données de votre commune, c'est ici.

*chiffre calculé par la direction régionale à la demande de France Bleu Pays Basque