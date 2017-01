Dix nouvelles mesures entrées en vigueur au 1er janvier

Plus d'infractions au code de la route verbalisables par simple vidéosurveillance : Certaines caméras de surveillance, ayant obtenu une homologation spécifique, permettent aux autorités de sanctionner les infractions suivantes : manquement au port de la ceinture, usage de voies réservées, usage du téléphone au volant, non-respect des distances de sécurité, franchissement de lignes continues, stationnement sur des bandes d'arrêt d'urgence ou encore absence de casque pour les motards.

Tous donneurs d'organe potentiels : Chaque personne est un donneur présumé d’organes si elle n’a pas exprimé un refus de son vivant. Pour faire valoir ce refus, il faut s'inscrire sur le registre national automatisé des refus de prélèvement, géré par l’Agence de la biomédecine qui compte aujourd'hui 150 000 personnes. Cette inscription peut se faire en ligne et est révocable et modifiable à tout moment. Il est également possible de faire valoir son refus par écrit, avec un document daté et signé donné à un proche, ou bien oralement, en dernier recours, le proche devra alors retranscrire l’expression précise du refus et la signer. Le but est d'aboutir ainsi à un refus de la personne concerné et non de sa famille.

L’extension de la contrainte pénale à tous les délits : Cette peine de "milieu ouvert", soit en dehors des murs d’une prison a été prévue par l'ancienne garde des Sceaux Christiane Taubira. Elle consiste en une série d’obligations et interdictions en termes de soins, de formation ou encore d'indemnisation des victimes. Elle n'était jusqu'alors appliquée que pour des délits passibles d'une peine de moins de cinq ans et elle est désormais généralisée à tous les délits. L'ancienne bâtonnière du barreau de Bayonne Isabelle Duguet était très favorable à cette mesure. Elle est également défendue par l'OIP, pour réduire la surpopulation carcérale et le risque de récidive mais elle reste peu appliquée.

Le paquet neutre : Les paquets de cigarette sont désormais dépourvus de marques ou de logo. Ils affichent en revanche des images choc de dégâts corporels liés au tabagisme et des messages dissuasifs. En Australie, où l'expérience a été lancée en 2012, le nombre de fumeurs est passé de 22,3% de l’ensemble de la population adulte à 16,3%. Prochaine étape dans la dissuasion : l’interdiction, dès 2020, des cigarettes mentholées.

Le tiers-payant étendu : Il permet au patient de ne pas avancer les frais de consultation. Avant, il concernait les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), de l’aide médicale d’Etat (AME), ou encore de l’aide pour une complémentaire santé. Désormais, il s'étend aux femmes enceintes à partir du sixième mois de grossesse et aux patients atteints d’une affection de longue durée, comme le diabète ou la maladie d’Alzheimer. Sa généralisation complète est prévue pour novembre 2017, mais ne devrait pas aboutir en cas d'alternance. Elle est également fustigé par le premier syndicat de médecins généralistes, qui appelle à son boycott. A noter, ceux-ci sont tenus d’appliquer le tiers payant pour la partie assurance maladie. La partie mutuelle reste donc à la charge des patients.

Les mesures de la loi Travail s'appliquent : Il s'agit précisément des décrets concernant le volet temps de travail. Il est désormais possible de passer, par accord d'entreprise, à une durée hebdomadaire de travail de 46 heures au lieu de 44 heures maximum sur douze semaines. Un accord d'entreprise ou d'établissement peut aussi fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à ce que prévoit la branche, mais sans descendre en dessous de 10%. D'autres décrets, relatifs notamment aux congés spécifiques, au travail de nuit ou au droit à la déconnexion entrent également en vigueur.

Le divorce par consentement mutuel : Les époux qui sont d’accord sur le principe du divorce et ses conséquences pourront choisir cette modalité "déjudiciarisée". La convention de divorce sera alors rédigée par les époux et leurs avocats. Mais, si un enfant mineur du couple demande à être entendu, un juge devra alors intervenir.

Le Smic, mécaniquement revalorisé : Le salaire minimum de croissance augmente de 0,93%. Depuis 2012, l'exécutif n'a pas donné de coup de pouce et cette majoration est donc issue du mécanisme prévu par les textes, qui le fait passer de 9,67 euros de l’heure à 9,76 euros. Concrètement, un salarié à temps-plein (35 heures) touchera 1 481 euros brut par mois, soit 1 153 euros net.

La garantie jeune généralisée : D'abord issue d'une expérimentation en 2013, ce dispositif est désormais général. Il permet aux 16-25 ans en situation de grande précarité - 900 000 sont concernés- n’étant ni étudiants ou scolarisés ni salariés ou en formation, et dont les ressources sont inférieures au RSA (524,68 euros) de bénéficier d’une aide financière de l’Etat à hauteur de 461,72 euros par mois et d’un accompagnement sur une année. Le comité d'évaluation du dispositif a jugé l'aide financière indispensable et les effets sur l'insertion bénéfique, bien que certains jeunes n'arrivent tout de même pas à "raccrocher".

Un étiquetage plus contraignant pour les plats préparés : cette mesure était très attendue depuis la célèbre affaire des lasagnes à la viande de cheval et aurait dû entrer en vigueur au 1er janvier, mais un délai supplémentaire de trois mois a été accordé par le ministère de l'Agriculture. La nouvelle réglementation obligera les industriels à préciser sur l’étiquette l’origine de la viande et du lait utilisés. Sont concernés les produits transformés, composés de plusieurs ingrédients, et dans les cas où le produit contient plus de 8 % de viande d’origine étrangère ou plus de 50 % de lait importé. Pour la viande, l’étiquetage devra préciser l’origine du produit (pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux) et pour le lait, il indiquera le pays de collecte, de conditionnement et de transformation. Seuls les plats cuisinés avec 100% de viande française ou de lait français pourront être étiquetés "produit d’origine française".