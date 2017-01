Les cinq articles les plus lus en 2016 sur MEDIABASK

1- "Louhossoa : ils rentrent chez eux" : Les cinq "artisans de la paix" ont finalement été libérés sous contrôle judiciaire après une garde à vue de 96 heures. C'est sans nul doute le sujet qui vous a le plus passionné cette année, tous les articles concernant l'opération de Louhossoa ayant en effet été lus en masse.

2- "Jean-Marie Mailharro est mort" : Le 28 octobre, un "plaza gizon" s'en est allé, entraînant une très vive émotion au Pays Basque. Lors de ses obsèques à Saint-Jean-Pied-de-Port, lundi 31 octobre, ils étaient d'ailleurs très nombreux à rendre hommage à cette figure incontournable de la pelote et plus largement de la vie locale. "Jean-Marie Mailharro avait ces capacités qui ne s'apprennent pas plus qu'elles ne s'enseignent : la générosité et le goût des autres".

3- "Un chef présumé d'ETA arrêté à Ascain" : Mikel Irastorza a été arrêté le 5 novembre à six heures du matin à Ascain. Et comme souvent dans ce genre d'opération, il fut présenté par Madrid comme "le plus haut dirigeant de l'organisation terroriste ETA". De nombreux rassemblements ont été organisés dans la foulée et le couple qui l'hébergeait, Denise et Xabier Arin, a finalement été libéré sous contrôle judiciaire.

4- "Je suis dégôutée par le comportement de la direction technique nationale" : C'est le coup de gueule de la nageuse bayonnaise Ophélie Aspord après le fiasco de la natation française à Rio. La sportive, qui s'exprime très rarement dans les médias, est très appréciée pour son humilité et sa connaissance des arcanes de sa discipline. En livrant ainsi une analyse sur le fonctionnement fédéral, elle aura sans nul doute provoqué la réflexion.

5- "Des membres de l'ASB sont accusés d'agressions sexistes à Durango" : En septembre dernier, un groupe de jeunes femmes a dénoncé des gestes à caractère sexiste qui auraient été pratiqués par des membres de l'ASB après un match amical de rugby à Durango, au Pays Basque Sud. Après une demande de pardon de la part de l'ASB et une rencontre entre les représentants des deux clubs, une "charte de bonne conduite" devrait être rédigée.