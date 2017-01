Une grève des cheminots à durée indéterminée

Le mouvement de grève des cheminots est reconduit d'une semaine. C'est ce qui a été décidé à l'issue de l'assemblée générale qui a eu lieu ce lundi matin, à 11 heures, à la gare de Saint-Jean-de-Luz. Sur les 50 votants qui se sont manifestés, 34 ont voté "pour", 5 ont voté "blanc" et 11 ont voté "contre". La prochaine mobilisation aura lieu le lundi 9 janvier, à la gare d'Hendaye.



"Aujourd'hui, la mobilisation est de plus en plus importante et concerne tous les services. Il y a une prise de conscience collective", se félicite Peio Dufau, militant de la CGT. Même s'il se désole de la réaction tardive de la direction. "La directrice d'établissement EEV Aquitaine n'est descendue qu'il y a une semaine pour discuter." Des discussions qui n'ont pas été suivies d'avancées significatives.



Sauf que les militants de la CGT l'affirment : tant que la fermeture des guichets le week-end aux gares d'Hendaye, Saint-Jean-de-Luz et Biarritz ne sera pas remise en cause, le mouvement de grève perdurera. Avec des conséquences pour les usagers. Ce matin, à Saint-Jean-de-Luz, des personnes attendaient à l'extérieur, en face d'une gare fermée. Mais des solutions ont aussi été mises en place. Les lignes de TER dont le service n'est pas assuré sont remplacées par des bus.