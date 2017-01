Qui sont ces adultes qui apprennent l'euskara ?

Le constat est sans appel : plus de la moitié des bascophones a plus de 55 ans. Et si les efforts menés en matière d'enseignement entraîne une reprise chez les 16-24 ans, l'absence de locuteurs adultes dans les prochaines années pourrait être fatale, l'identification jouant à plein régime. En concertation avec AEK, opérateur majeur du domaine, l'OPLB a donc lancé une étude afin d'identifier le processus d'apprentissage des adultes apprenants, actuellement au nombre de 1200. Le but : comprendre qui ils sont, pourquoi ils apprennent et enrayer l'abandon en cours de formation.

44 % d'adultes inscrits à la formation vivent au Pays Basque depuis toujours. Pour 39 % d'entre eux en revanche, il s'agit d'un pays d'adoption. Seuls 5 % d'entre eux disent avoir leur famille directe, amis et collègues bascophones, un chiffre qui augmente pour ceux qui résident en Basse Navarre. A noter également, 8 sur 10 apprenants parlent au moins une autre langue étrangère.

Côté motivation, on observe chez ce public une combinaison de plusieurs facteurs. "Pouvoir s'exprimer avec son entourage en basque" a poussé 90 % d'entre eux à s'inscrire à la formation. "Comprendre les chants et médias en basque" est également un facteur majeur de motivation (89%). 77% des parents se sont inscrits pour "aider leurs enfants qui apprennent le basque à l'école". Pour 54% d'apprenants, "retrouver ses racines" a également motivé l'inscription et pour 48 % "exercer une activité professionnelle grâce à l'euskara" est un élément moteur.

Apprendre pour réparer un traumatisme

A ce volet quantitatif mené par l'institut Iker, vient s'ajouter les travaux de la post-doctorante Isabelle Duguine sur le processus motivationnel. "On distingue deux types de motivation dans l'apprentissage d'une langue", explique-t-elle, la motivation à fonction instrumentale et celle à fonction intégrative. Dans le premier cas, l'individu cherche la reconnaissance sociale, un emploi ou des avantages économiques. Dans le second, il est mû par le besoin de s'intégrer dans une communauté. A noter, les hommes ont une représentation du basque très axé sur l'utilitaire, alors que les femmes elles semblent être plus sensibles aux aspects culturels, à la dynamique existant autour de la langue basque et à sa valeur intégrative.

Autre paramètre important dans le cas de l'euskara, son caractère patrimonial est également une source importante de motivation. Les apprenants ont en effet un souci de maintien de la langue, sujette à érosion. La chercheuse distingue ainsi les "Basque Hérité" et les "Basque Non hérité". Dans le premier cas, d'après plusieurs témoignages, "l'interdiction de parler le basque à l'école a été vécue comme une grande souffrance à tel point que l'image de la langue a été fortement dévalorisée et que certaines personnes l'ont complètement bannie de leur existence".

Cette cassure dans la transmission intergénérationnelle s'accompagne d'un profond regret et d'une frustration, explique-t-elle. En s'inscrivant, ces personnes chercheraient à réparer un traumatisme causé par la perte de la langue, associée de manière sous-jacente à la perte de l'identité basque. Ce cheminement est également suivi par les personnes héritières d'une autre langue minoritaire (occitan, berbère). Le basque vient ainsi chez eux compenser cette perte.

Un besoin identitaire pour des individus en manque de repères

Pour les personnes non héritières du basque, la chercheuse note qu'elles traversent une période de changement dans leur vie et donc ressentent un certain "besoin d'ancrage". Le Pays Basque avec une langue et une culture vivantes et des atouts géographiques reconnus leur apparaitrait alors comme solide et rassurant. Ainsi, dans les deux catégories, la nécessité d'apprendre le basque pourrait "cacher un besoin identitaire pour des individus en manque de repères".

Concernant les facteurs d'abandon, la première raison est le manque de temps, les horaires inadéquats ou l'effort intellectuel jugé trop élevé. Le manque d'exposition à la langue est aussi un paramètre important. Pour certains apprenants, la différence entre le basque enseigné (batua) et le basque entendu dans leur enfance peuvent également pousser à l'abandon. Toutefois, la plupart (83%) seraient prêts à une reprise de cours sous certaines conditions, telles qu'un emploi du temps plus adapté ou une autre méthode d'apprentissage.